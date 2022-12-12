原标题：我国百吨级发动机创2100秒单台试车新纪录

科技日报北京12月11日电 （记者付毅飞）记者从中国航天科技集团六院获悉，12月10日上午，该院130吨级泵后摆液氧煤油发动机在抱龙峪试验区完成不下台第4次试车，试车取得圆满成功。

本台发动机完成4次累计2100秒试车，单台累计工作时长超8倍任务时间，刷新了此前我国百吨级系列液氧煤油发动机2050秒的单台最长试车纪录。

泵后摆系列发动机依托新一代运载火箭120吨级液氧煤油发动机进行了发动机性能提升研制，实现仅揺摆推力室进行推力矢量控制的总体布局，使发动机结构紧凑、横向包络小，同等箭径下整体布局紧凑，大幅提高火箭固定箭径可以产生的推力，将火箭面推力提高近80%。

本台发动机为首台按飞行状态配套产品，需通过长程寿命摸底试车考核验证，肩负着发动机技术状态固化重任，是建立交付产品技术基线的基础。本台发动机开展了长程工作、极限入口条件、大范围变工况、快速推力调节、极限供电／供气条件等考核，验证了产品适应能力及本质可靠性，通过长程寿命摸底试车验证了薄弱环节治理可靠性提升措施的有效性，表明发动机固有可靠性迈上新台阶。

同时，本台发动机为首次配套飞行状态轻质机架、结构布局的产品，其试车成功标志着130吨级泵后摆发动机研制进入新阶段，拉开了泵后摆系列发动机由研制转向交付的序幕。

(责编：罗知之、陈键)

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