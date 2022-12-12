原标题：从事保障工作26载，他是飞行员们的“定心丸”

◎李恒江 张 众 本报记者 张 强

近日，浙东某机场，薄雾如纱，氤氲弥漫。指挥员一声令下，东部战区海军航空兵某师一架新型战机穿云破雾，飞向预定空域，开展实战化飞行训练。

战鹰归巢，飞行员们向负责战机保障的李新彧竖起了大拇指：“胜利在空中，保障在地面，今天能顺利完成任务，保障团队功不可没！”

个高、身壮、方脸、寸头，李新彧说话一副大嗓门，对人一片热心肠。在战友们眼中，他敬业、认真，不管做任何工作，都以高标准要求自己。

2017年，东部战区海军航空兵某师成立。作为该师首任保障部部长，李新彧成为了飞行员心中名副其实的“定心丸”。飞行不是一个人的事业，每一次战鹰划过海空的背后，都有着大量飞行保障人员的默默付出。

李新彧始终记得多年前的那件事——一次飞行训练中，一架战机在空中突发故障，被迫提前返场、紧急着陆。在跑道上滑行时，战机发动机起火，若处理不当很有可能造成机毁人亡的严重后果。

在重大险情和生死考验面前，正在外场检测飞机的李新彧犹如离弦之箭奔向起火的飞机。抵达现场后，他迅速组织人员帮助2名飞行员从座舱中撤离。随后，李新彧又带领保障人员冒着危险扑灭火情，最终保住了飞机。

事后，调查组分析事故原因，认定此次事故是由于飞机发动机某部件渗油造成的，并非人为差错。但李新彧从此却多了一句口头禅：“飞行保障无小事，必须确保万无一失！”

担任新单位首任保障部部长后，如何在新岗位上带出一支新质作战力量急需的保障团队，成为李新彧不得不面对的一道难题。仅凭2个有维护经验的地勤机组，以及刚从10余个不同类型单位遴选来的机关人员，还远远不够。

2019年，某新机型在接装过程中发现可能影响飞行安全的焊锡环烧蚀问题。

“新质作战力量战斗力生成等不起、慢不得。”李新彧一边动员保障团队成员，一边带头铆在一线。在近2个月的时间里，他们对10余架飞机2万余个焊锡环开展普查整改，共发现并处理问题焊锡环上千个，彻底消除了问题隐患。事后，李新彧瘦了10多斤，但新机型安全系数却大幅提升。李新彧还带着团队配合工业部门发现并整改问题5700余条，为新飞机投入部队实战化训练打下了坚实基础。

完成接装任务只是第一步。李新彧还邀请军地单位专家协助完成了共7批720余人次的改装培训，并派出7批50余人次赴兄弟单位和空军学习保障经验，制定相关制度措施，精简冗余架时和改装周期。

这一套“组合拳”取得了累累硕果——该师800余名飞行保障官兵完成考核放单，成熟保障组由2个增加到20余个，新员改装周期缩短近60%；顺利完成重大军事任务飞行保障30余次；涌现出一大批业务骨干。

如今在该师，“85后”成为保障团队的绝对主力，“90后”挑起了大项任务的半壁江山，“95后”也开始崭露头角，一支充满朝气的飞行保障团队正成为助力新质战斗力水平不断跃升的“助推器”。

在从事飞行保障工作的26年里，李新彧发现并成功处置上百个安全隐患和事故苗头，2次荣立三等功，获评海军作战部队优秀人才奖、专业技术人才奖。

“我随时准备着被汹涌的‘后浪’拍在沙滩上。”采访结束时，李新彧这位性格爽朗的陕北汉子半开玩笑地说，语气里却透着满满的欣慰与自豪。

(责编：罗知之、陈键)

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