原标题：江苏50岁淘宝主播日均50万观看，常熟产业带掀起新一轮“入淘潮”

深蹲、扫堂腿、扎马步，一群头发花白的中年大叔在淘宝直播里大秀拳脚功夫，成为直播间最硬核的穿衣模特，也成为女生们快乐的源泉。

“云爸爸”是一个诞生在江苏常熟的直播账号，几乎没有任何宣传，靠着网友们的发现与自来水，“云爸爸”不断破圈，在淘宝直播日均场观稳定在50万左右，1个月场观量增长超1000%。

“云爸爸已经正式入驻淘宝直播”，云爸爸创始人黄栓表示，“选择从抖音入淘的初衷，重点在于打造品牌，一方面为了保持生意的稳定和增长，也希望更好服务大批在淘系养成电商消费习惯的用户”。

“男装之都”常熟不止有“云爸爸”， 作为我国重要的纺织服装集群基地，经过多年的发展，这里集聚了波司登、雪中飞、雅鹿等上万家纺织服装企业，同时具备了丰富的产业链上下游的供应商资源，从原料到辅料，从纺织到针织，从设计到印染一应俱全。

近期寒潮来袭，雪中飞天猫官方旗舰店直播间和店里的生意正迅速火热起来。刚刚过去的双11大促，雪中飞位居全行业羽绒类目排名第二，完成2.26亿营收的业务目标，店播销售同比去年增长40.8%。

“雪中飞从2017年开始做店播，淘宝直播相比其它平台更加完善，系统建立了“人、货、场”运营的完整体系”，雪中飞电商总监戴宁平介绍，“我们始终把在淘宝直播店播作为品牌的核心能力之一，店播GMV已经占全店20%左右，不仅仅给品牌贡献了可观的营收，也帮助我们在商品测试、拉新、包括复购带来新增量，这些都有助于提升生意增长的确定性”。

淘宝直播区域产业运营苏州区域负责人胡玲玲表示，淘宝直播始终在产业带、产业集群扎根，截止目前已服务了超过300万商家。淘宝直播自7月起开始推出源力计划，并在12月针对区域产业带账号成长进行扶持政策迭代数据，帮助产业带达人、商家主播成长，并与区域生态服务合作伙伴深度合作，帮助账号0到1成长路径打造、孵化账号的长效增长。

据了解，淘宝直播新一轮产业带扶持计划，将在全国重点产业带培育10万个直播账号、20万新主播、1000个百万直播间，该计划将率先在深圳、泉州、湖州、嘉兴、绍兴等产业带落地，逐渐向全国各大产业带推广，扎根实体经济。

今年天猫双11，淘宝直播迎来了罗永浩、遥望梦想站、无忧传媒等头部主播、直播机构的加入，成为了今年的最热话题。常熟市电子商务协会副会长、直播电商服务中心主任刘亚形容，直播的源头在淘宝，产业带当下掀起了新一轮“入淘潮”，这显示商家普遍看好淘宝直播的商业模式和爆发力，新的商业、未来的商业依然在淘宝直播。

(责编：曹淼、李源)

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