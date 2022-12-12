人民网北京12月12日电 （记者任妍）12月9日，财政部网站发布了《关于2022年特别国债发行工作有关事宜的通知》（以下简称《通知》）。《通知》提到，为筹集财政资金，支持国民经济和社会事业发展，财政部决定发行2022年特别国债。本期国债为3年期固定利率附息债，发行面值7500亿元，可以上市交易。发行日和起息日为2022年12月12日。

如何认识特别国债的内涵，此次发行的特别国债有何特点？财政部有关负责人及行业专家在接受记者采访时表示，特别国债主要服务于经济改革、应对重大突发事件等；不计入赤字，但纳入债务余额管理。此次发行的特别国债为2007年特别国债到期续作，在全国银行间债券市场面向有关银行定向发行，发行过程不涉及社会投资者，个人不能购买。

何为特别国债？

服务经济改革、应对重大突发事件

特别国债与一般意义的国债相对应，是特定时期发行、用于特定目的的国债，主要是服务于经济改革、应对重大突发事件等；同时不计入赤字，但纳入债务余额管理。

据了解，我国的特别国债曾有三次新发和一次续发：

第一次新发是财政部于1998年定向发行总额为2700亿元的特别国债，四大行通过人民银行降准获得的准备金购买特别国债，补充了资本金；第二次新发是为解决外汇储备高速增长引发流动性过剩问题，财政部于2007年发行1.55万亿元特别国债，作为成立中投公司的资本金；第三次新发是财政部于2020年6月公开发行1万亿元抗疫特别国债，主要用于公共卫生等基础设施建设和抗疫相关支出；另外，2017年曾有一次续发，为2007年特别国债到期部分进行承接续发，到期全额续作，并且保持发行方式不变。

粤开证券首席经济学家、研究院院长罗志恒在接受记者采访时表示，特别国债之所以特别，是因为重大改革和重大突发事件并非经常发生，相应的资金来源也要凸显出其特定用途。比如1998年为补充银行资本金、2020年应对突发疫情，分别推动了现代商业银行体系的建设、降低了经济社会风险。从这个角度讲，特别国债与一般国债一样，都是为国民经济发展改革稳定服务的。

此次发行的特别国债有何特点？

为到期续作、面向有关银行定向发行

《通知》显示，本期国债在全国银行间债券市场面向境内有关银行定向发行，人民银行将面向有关银行开展公开市场操作。本期国债为3年期固定利率附息债，发行面值7500亿元，可以上市交易。

财政部有关负责人告诉记者，此次发行的特别国债为2007年特别国债到期续作。

2007年，经国务院同意和全国人大常委会批准，财政部发行了15500亿元特别国债，作为中国投资有限责任公司的资本金来源。期限主要为10年、15年，2017年起陆续到期。对2017年到期的2007年特别国债本金，财政部向有关银行定向发行2017年特别国债偿还。2022年12月，2007年特别国债中有7500亿元即将到期。经国务院批准，财政部将延续2017年做法，继续采取滚动发行的方式，向有关银行定向发行2022年特别国债7500亿元，所筹资金用于偿还当月2007年特别国债到期本金。

记者了解到，2022年特别国债发行采用市场化方式，严格按照相关法律法规，在全国银行间债券市场面向有关银行定向发行，发行过程不涉及社会投资者，个人不能购买。

谈及此次特别国债对市场的影响，罗志恒告诉记者，2022年特别国债是2007年特别国债的等额滚动发行，仍与原有资产负债相对应，不会增加财政赤字。因为是2007年部分到期资金的续作，不是新增发行，类似借新还旧的接续，从流动性以及对资本市场的影响等方面看应该影响不大。

据了解，由于具备专款专用、用途灵活、不列入财政赤字、即收即支等特点，作为财政扩容工具的特别国债往往在经济发展面临稳增长与财政收支紧平衡双重压力时受到市场期待。

谈到明年是否会继续发行特别国债，罗志恒表示，根据“稳增长，稳就业，稳物价”“推动经济整体好转”的政策要求以及明年经济形势需要，明年的收支缺口可能在6万亿元左右，这可能通过一般国债、一般地方债、地方专项债去弥补，也可能通过长期建设国债弥补，所以是否会是“特别国债”并非核心问题。从目前来看，明年我国仍将面临全球经济下行引发的出口下行，所以扩大内需是重中之重，财政必须更加积极作为。

(责编：孙红丽、吕骞)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经