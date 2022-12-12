原标题：首届数贸会开幕 阿里巴巴：将尽一切努力帮扶中小微企业

12月12日，首届全球数字贸易博览会（以下简称“数贸会”）在杭州召开。在之江数字贸易主论坛上，阿里巴巴集团副总裁陶雪飞致辞时表示，短期内，阿里巴巴将尽一切努力帮扶中小微商家企业，包括帮助他们更好打开出海通道，找到新增长点；中长期，将进一步助力中小微企业提升数字化水平，提升发展韧性。

尽一切努力 千方百计抢时间

12月中旬，一则“浙江率先组织企业出国抢订单”的新闻全网刷屏，获得众多网友点赞。“很及时、很给力、很鼓舞人心，政企正在携手全力拼经济，”之江数字贸易主论坛上，陶雪飞说道，“阿里巴巴作为浙江企业，也责无旁贷。”

据报道，就在今天，阿里国际站启动代号为“Digital Hybrid Trade Show”的专项行动，计划在近期推出至少100场“数字化混展”，让中小企业足不出户，就能远程轻量化精准触达海外买家，高效获客。这100场展会将覆盖美、德、英、日、澳等十余个重要的外贸市场，以线下实体展台+线上数字展会混合参展方式呈现。

同日，飞猪推出包括扩大动态保证金覆盖范围、联合百位达人主播提供不少于1000个免坑位费的带货席位、为商家员工和消费者免费提供10万份疫情保障险等在内的17项措施支持旅游业振兴。

近日，阿里巴巴eWTP与泰国共建的首个数字自贸区也正式开始试运营。在此新模式下，中国到泰国的跨境电商履约时间将从10天缩减到3天，推动商家降低海外备货成本和合规风险。

为了让产业带更具活力，淘宝直播已发布升级产业带扶持计划，拿出百亿流量支持产业带，培育10万个百万级直播间、20万新主播。

同时，菜鸟升级物流保障措施，在全国50城设立专属临时分仓场地，满足更多商家分仓需求，一旦某区域仓因疫情等原因发货受限，其他地区分仓可以为商家发货提供兜底保障。

三年来用实际行动帮扶中小微企业

三年来，阿里巴巴一直在用实际行动帮扶中小商家渡过疫情冲击。

比如，2022年6月在上海，饿了么实施了“共振计划”，为商户提供教育专项培训，提升其供应链管理能力。

今年，淘宝直播先后推出新领航计划、引光者联盟、超级新咖计划、源力计划等政策，支持2000个账号成交翻倍，5000个店播年度成交超1000万，在产业带孵化500个年成交过千万的店铺账号。

疫情期间，阿里巴巴为电商平台上的中小微企业提供多种生意支持工具，降低商家运营成本，并提供流量支持增长，帮助企业留住订单、留住客户，加速其数字化转型。

在疫情肇始的最初几个关键月份，阿里巴巴与生态伙伴合作，为商家客户提供了约1300亿元的流动性资金，并以优惠利率给中小企业提供了超过120亿元的贷款。

在淘宝天猫平台，营销工具2021年7月起免费向商家开放，累计180万商家获得免费功能；生意参谋2021年5月起免费向商家开放，累计285万商家获得免费功能。

提升数字化水平 加强发展韧性

陶雪飞介绍，疫情冲击下，数字经济服务全球贸易展现了强大的韧性，数字化充分彰显其在全社会对抗风险和提升韧性中所能发挥的重要作用。

数据显示，近一年来，淘宝直播为商家沉淀了超过1亿新会员，过千万且增速超过100%的品类达到334个。

菜鸟覆盖全球200多个国家和地区的物流网络正在大大降低出口成本，已在20个国家做到“5美元10日达”。

今年夏季，飞猪推出动态保证金政策，根据商家在平台上的经营情况，按月动态调整商家的保证金基础额度，降低商家的资金周转压力。截至目前，已有32%的商家获得该政策支持。

为了有效解决了跨境电商平台在各个环节中的语言问题，目前，阿里翻译覆盖214种语言，为国内200万中小商家每天提供上亿字数的翻译服务。

(责编：曹淼、李源)

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