安徽凯旋智能停车设备有限公司是一家经国家质量总局批准成立的、拥有国家特种设备安装、改造、维保许可证资质的高新技术企业，拥有20项国家专利。和一些中小微企业一样，这家智能停车设备企业也面临着“高技术、轻资产”的现状，因而难以融资。

就在企业负责人一筹莫展时，交行安徽省分行工作人员与他取得联系，为该公司提供了2000万元经营贷款。原来，安徽交行探索应用知识产权质押，有效解决了小微企业融资难、抵质押品种单一的痛点。

为解决中小微企业融资难问题，近年来，交通银行安徽省分行在应收账款融资领域创新产品组合，推广应收账款单笔质押、应收账款池质押、应收账款保理等，打造应收账款类产业链金融产品，助力中小微企业便利融资。

“交行安徽省分行此类业务的核心是应收账款的质押和保理。也就是说，在应收账款质押中，应收账款的质押与抵押、担保有同等效果，体现的是对企业主体的增信，质押融资后可提前获得现金流，而应收账款保理则是将债权向银行进行转让。”交通银行安徽省分行相关负责人介绍。

安徽商之信国际贸易有限公司主要从事金属制品销售业务，供应对象一般是制造类企业，因种种原因，近几个月资金回款周期变成了至少6个月以上，企业资金周转压力比较大。交行安徽省分行结合该企业结算资金、应收账款规模及来源，为企业核定授信额度，通过应收账款质押，为企业提供与应收账款期限较为匹配的短期流动资金贷款，解决了客户融资需求。

“面向政采小微供应商，我们打造‘政采e贷’品牌，在产品上向‘无抵押担保、扫码申请、额度自动审批’三个方向发展，最高可以贷款1000万元。”该行相关负责人介绍。在政采贷领域，交行安徽省分行致力于提示小企业在政府采购融资中的获得性与便捷性。目前该行线上“政采贷”授信金额已超4亿元，贷款余额超1.3亿元。

除了面向中小微企业，对于新型农业经营主体，交行安徽分行同样运用数字化手段，研发新型贷款产品，组合“银行+担保+动产”，为省内的蓝莓产业发展添注动能，成功发放了安庆怀宁县郝山乡村生态发展有限公司的首笔330万元“蓝莓贷”，后续又针对区域产业布局跟进增加了1000万元的授信额度。交行通过金融输血，激活当地产业造血功能，积极支持“一县一业、一村一品”产业建设，让“小蓝莓”托起乡村振兴“大产业”。

下一步，交通银行安徽省分行将持续加强与银企、政府数据平台对接，不断提升对中小微企业融资服务的能力，扎实推进惠企利民、纾困解难。（胡雨松）

(责编：曹淼、李源)

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