《中共中央 国务院关于实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的意见》《中共中央 国务院关于全面推进乡村振兴加快农业农村现代化的意见》对农村交通运输发展作出了明确部署。交通运输部加强分类指导，开展民生实事，完善政策体系，突出示范引领，深入推进农村客货邮融合发展，促进农村运输高质量发展，为乡村振兴战略实施提供了有力支撑。

一、强化顶层设计，夯实发展基础。会同公安部、财政部等8部门制定出台《关于推动农村客运高质量发展的指导意见》，指导各地打造集约共享的农村客运融合发展模式。建立健全交通运输与邮政、供销、旅游、商务等部门协同机制，统筹各类资源，构建“一点多能、一网多用、功能集约、便利高效”的农村运输发展新模式。加强农村客货邮服务标准衔接，推广应用客货兼顾、经济适用的农村客运车型，鼓励开通客货邮合作线路，实现客运车辆代送邮件快件；鼓励发展农村货运班线，满足农产品进城和生产生活资料下乡双向流通需求。

二、开展民生实事，增强内生动能。组织开展农村客货邮融合发展民生实事，指导各地推动农村客货邮体制机制、基础设施、运力、信息等资源共享，实现客货邮站点融合共享，推广客运车辆捎带小件快件，提升农村客运运营效益，增强自身造血能力，截至2021年底，各地建成了1373个客货邮融合站点，开通了917条客货邮合作线路。

三、聚焦示范引领，带动融合发展。聚焦农村客货邮融合发展开展第二批城乡交通运输一体化示范县创建，引导各地发挥基层首创精神，深入推进客货邮融合发展。61个示范创建县积极推进客货邮体制机制、基础设施、运力、信息融合，凸显出以点带面的示范带动效应。

四、加强分类指导，推广典型做法。指导地方交通运输主管部门深入挖掘本辖区内客货邮融合发展典型案例，总结典型发展模式与经验。印发《农村客货邮融合发展典型案例集》，宣传推广辽宁盘山“村村通公交跑活城乡快递产业”、吉林乾安“镇村公交与物流配送并网运行”等9个农村客货邮融合发展典型案例，供各地结合实际参考借鉴，学习推广。

五、强化宣传引导，营造良好氛围。通过交通运输部微信公众号多次发布新闻宣传，宣传推广广西荔浦、安徽天长、江苏扬中、四川蓬溪、浙江德清、陕西扶风、山东蒙阴等地客货邮融合发展典型做法。组织部属单位、相关省份交通运输主管部门领导和专家在中国交通报专题解读农村客运高质量发展工作，引导各地以客货邮融合发展为着力点，推动农村客货运输高质量发展工作，营造了加快推进农村客运高质量发展，助力乡村振兴战略实施的良好氛围。

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(责编：曹淼、李源)

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