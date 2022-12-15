原标题：打造数字经济新基建 让区块链触手可及

12月11日至14日，由浙江省人民政府和商务部联合主办，杭州市人民政府、浙江省商务厅和商务部外贸发展事务局共同承办的首届全球数字贸易博览会(下称“数贸会”)在杭州举行。这是我国唯一以数字贸易为主题的国家级、全球性的专业展会。

让区块链触手可及

数贸会上，趣链科技打造的以“数字经济新基建”为主题的展区，集展示、互动、科普、交流等功能为一体，通过丰富多彩的展现方式，使现场观众深入体验绿色低碳、数字藏品等时髦玩法，让区块链触手可及。

观众不仅深入探索了趣链科技元宇宙布局及成果，如“元宇宙里看航天”“元虎”等，还领取了“红洞—趣链2022杭州数贸会纪念款”数字藏品以及联名款啤酒等周边礼品。绿色低碳互动环节，观众参与了碳普惠交互活动并赢取了低碳行动证书，用实际行动支持“双碳”战略。

期间，观众在趣链展位上详细了解和体验了“全球区块链3.0全栈生态体系”“成都高新区区块链综合服务平台”“舟山市普陀区健康共富方舟”“能源管理平台”“企业碳管理平台”“碳普惠互动应用”“金融业信息共享平台”“电子招标平台”“飞洛印数据价值保护平台”“红洞数字藏品平台”“元宇宙互动应用”等多款产品应用，近距离感受到区块链的科技感和未来感。

此外，在重要成果发布会上，趣链科技入围“2022浙江省数字贸易百强榜”以及“中国数字经济独角兽Top100”。生态公司泉客科技首发“基于区块链的企业碳管理平台”，引发广泛关注。

“平台致力于打造企业碳管理‘四个大脑’，用数智化碳管理服务、一站式碳资产运营、全周期低碳项目管理、一体化分布式能源系统等，构建企业的管碳大脑、运营大脑、中和大脑、用能大脑。通过建设碳管理数智闭环，帮助企业摸清碳家底、盘活碳资产、落实碳减排，让更多企业加速进入低碳发展阶段，共建碳管理行业的全新生态。”趣链科技双碳部产品总监王熠泽说。

数字经济新基建助力繁荣发展

当前，随着区块链技术和产业进入高质量发展阶段，其赋能数字经济繁荣发展的信任底座业已构成。

在“数字经济独角兽的发展路径”圆桌论坛上，趣链科技首席财务官苏紫芊表示，“无论是数字孪生还是数字原生，区块链都提供了重要的技术支撑，把数据所有权回归给用户，奠定了元宇宙的经济基础。趣链科技在元宇宙上的布局逐渐深化，将现实生活深度映射到融入到数字世界。”

趣链科技副总裁张帅表示，“新基建有助消费升级和产业转型，长期将释放出经济增长潜力，改善民生福利。区块链作为实现万物互联的关键信息基础设施，对促进社会繁荣发展有着较强的引领作用。趣链科技全力打造数字经济新基建，具有先发优势和扎实基础，能为破解我国科技产业瓶颈提供新引擎，为我国经济结构转型提供新支撑。”

据介绍，目前，趣链科技“城市链”“碳管理”“金融业数据共享”模式，已经在包括浙江、重庆、成都、合肥、舟山、宁夏等全国主要省市以及中国人民银行南昌中心支行、中国建设银行等多家大型金融机构中得到应用。（柯岩）

(责编：曹淼、李源)

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