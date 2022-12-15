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扬长补短推动冰雪产业发展

吴 浩
2022年12月15日08:40 | 来源：经济日报
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原标题：扬长补短推动冰雪产业发展

近日，2023中国北方冰雪旅游海外推广季在黑龙江省哈尔滨市启动，向海外推介中国冰雪之美。北京冬奥会后首个冰雪季，各地抢抓机遇，大力发展冰雪产业，实现“冷资源”带动“热经济”，进一步繁荣冰雪市场。

冰雪产业作为朝阳产业，前景广阔。借助北京冬奥会契机，我国不断优化冰雪产业布局，冰雪产业链快速发展，基础建设和配套服务提档升级。但同时，我国冰雪产业发展较晚，“短板”依然明显。这就需要扬优势、补短板。

一要突出规划引领。各地应系统推进冰雪经济发展规划和配套政策措施的落地实施，拓展“冰天雪地”向“金山银山”转化路径，变“冷资源”为“热产业”。

二要加强南北区域合作。目前，东北、京津冀、新疆为我国冰雪产业发展的三大重点区域，南方地区也通过打造室内滑雪场、冰雪商业综合体等，满足旺盛的冰雪消费需求。在发展冰雪经济中，要加强南北方跨区域合作，推动南北优势相结合。

三要着力建设一批具有国际竞争力的冰雪产业基地。冰雪装备产业应进一步推动重点企业与科研院所对接合作，组建冰雪产业联合体，增强冰雪装备产业的科技创新能力；加强政策扶持力度，打造一批冰雪装备专精特新“小巨人”企业；加快推动冰雪产业优势企业、优势品牌和优势项目“走出去”。

四要不断丰富群众冰雪赛事活动，激发消费热情。做强冰雪经济，可通过改进冰雪场地硬件、提升配套服务软件“双管齐下”，不断挖掘冰雪消费潜力，推动赏冰乐雪消费升级。

(责编：罗知之、陈键)
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