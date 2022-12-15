吴陆牧

原标题：解决市场主体急难愁盼问题

图为重庆市两江新区政务大厅。 本报记者 吴陆牧摄

“以前办证要来回跑好多趟，现在一个窗口就能办理所有事情，不到2个小时就拿到了营业执照。”近日，在重庆市万州区政务服务中心大厅，市民张烽拿着刚办下来的营业执照十分高兴。如今在万州区，政务服务线上“一网通办”、线下“一窗综办”，24小时不打烊。“审批流程持续优化，线上线下相结合，越来越多的政务事项办理实现‘零跑腿’。”万州区政务服务管理办公室主任杨荣说。

万州区的政务服务提速是重庆市营商环境优化的一个缩影。作为全国首批、中西部地区唯一的营商环境创新试点城市，重庆聚焦市场主体关切和群众急难愁盼问题，构建了“1个总体方案+100个专项方案”的制度体系，推动营商环境创新试点改革事项取得阶段性成果，企业和群众的获得感、幸福感和安全感不断提升。

数字化赋能政务服务

政务服务事项智能引导申报、智能AI审批……在重庆市江北区政务大厅，办事群众只需登录电脑上的智慧系统就能实现相关事项“秒批秒办”。去年10月，江北区打造的重庆市首个“智慧政务2.0平台”上线运行，把大数据、区块链等前沿技术引入政务服务，极大提高了市民和企业的办事效率。

今年以来，江北区围绕打造“重庆市营商环境最优区”的发展目标，坚持“能不用审批则不批、审批越少越好”的原则，大力推进“一窗综办、一网通办”，并推出涉企事项全生命周期“一件事一次办”集成套餐服务，激发了投资创业活力。数据显示，前三季度，江北区累计新增市场主体19661户，同比增长40.69%，增速位居全市前列。

数字化助力营商环境持续优化。重庆市巴南区运用大数据技术打造了“巴巴实企业服务云平台”，集成75个区级为企服务部门，推出700多项服务事项、63款金融产品和256条惠企政策，实现为企服务事项全线上“一站式”办理。据悉，该平台自今年2月份上线以来，已吸引1万多家企业入驻，企业通过平台获得融资超过1.6亿元、享受政策服务超过7000次。

近年来，重庆打通、整合各区县和部门审批系统，打造“渝快办”政务服务平台，线上服务事项涵盖27个个人生活领域和26个法人办事领域，并推出了“跨省通办”“川渝通办”服务专区，实现了线上“一地认证、全网通办”，有效打破了地域阻隔和部门壁垒。

为方便企业和群众办事，重庆公安局在全国率先推行派出所窗口“一窗通办”。重庆公安局相关负责人说，去年以来，全市公安机关对政务服务事项开展系统梳理和可行性评估，在实地调研企业、群众现实需求和派出所窗口承接能力的基础上，将跑动次数多、使用频率高、涉及面广的事项全部纳入派出所“一窗通办”服务范围。

目前，全市实现窗口综合服务“一窗通办”的派出所已达726个，占全市派出所总数的83.1%；窗口可办业务总量达134项，80%的事项当场办结、立等可取。

服务业开放步伐加快

不久前，中新美陆眼科医院在重庆两江新区正式开业。据悉，这是两江新区依托中新（重庆）战略性互联互通示范项目引进落户的一个现代服务业项目，将为重庆市民提供来自新加坡的视觉训练与矫正、眼健康诊疗等眼科服务。

重庆是中西部地区唯一获批开展服务业扩大开放综合试点的省市。去年以来，重庆通过放宽市场准入、改革监管模式、优化市场环境，不断加快推进试点任务落实见效。目前，86项改革试点任务已实施75项，开展了首创性差异化改革探索50余项，引进了400余个具有引领作用的现代服务业项目。今年前三季度，重庆市实际使用外资同比增长13.88%。

记者了解到，借助服务业扩大开放综合试点，重庆推出了许多优化营商环境的举措。比如，重庆健全外商投资企业投诉处理工作机制，建立了全国首个跨区域外商投资企业投诉协调机制；优化知识产权保全和诉讼机制，形成“1个知识产权法庭+7个知识产权巡回审判站”的全市知识产权保护体系；成立了全国首个跨省域管辖的法院——成渝金融法院。

服务体系不断完善，外商投资环境持续优化。重庆市渝北区在全市率先成立外商投资服务中心，为各类外商机构提供政策咨询、审批代办、受理投诉、促进交流合作等一站式服务。渝北区商务委党委书记、主任曹兴建告诉记者，目前，该区已构建形成了外商投资企业全流程服务体系，成立“行政服务管家”工作团队，“一对一”“一对多”为外商投资企业提供服务，实现了“行政服务管家”对重点外资企业的全覆盖。

畅通多元化融资渠道

不久前，重庆银行为依托陆海新通道出口的企业打造的线上信用贷款产品——“通道e融”正式上线。该产品运用大数据、区块链等技术，实现了线上申请、线上签约、线上自动授信、线上放款等全流程智慧融资。上线当天，重庆安第斯摩托制造有限公司通过手机银行申请获得了300万元的授信。

在优化营商环境的过程中，金融业的赋能作用日益凸显。今年9月份，重庆市金融监管局会同市发展改革委等相关部门联合制定了《关于加快优化金融信贷营商环境的意见》，从提高获取金融服务可获得性、完善金融信贷服务体系、创新金融信贷产品和服务模式、合理控制金融信贷成本、提升获取金融服务便捷性、营造公平公正的金融法治环境6个方面提出14项改革举措，不断提升金融信贷服务质量和水平。

重庆市金融监管局相关负责人介绍，重庆近年来积极建设西部金融中心，围绕数字金融、绿色金融和科技型企业融资等重点领域，持续深化金融改革创新，构建了多元化、多渠道、多层次的融资服务体系。

为强化对市场主体的金融支持，重庆市发展改革委与重庆银保监局联合打造了“信易贷·渝惠融”信用信息融资服务平台，推动涉企数据全面归集、融资服务全域覆盖、银保对接全网通办。目前，该平台已联通全市72家银行的1000余个普惠金融专营分支行，全面开放工商登记、社保缴纳等14类超5.4亿条信用信息，在金融机构与中小微企业之间架起一座“信息金桥”。

值得一提的是，重庆于2017年在全国率先启动科技型企业知识价值信用贷款改革试点。企业凭借专利技术等知识产权的知识价值信用评价结果，即可向参与试点的银行申请贷款。试点5年来，已有近万家企业获得知识价值信用贷款超280亿元。

(责编：罗知之、陈键)

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