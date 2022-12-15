原标题：宁夏装机容量最大的储能电站并网运行

科技日报讯 （记者王迎霞 通讯员曹芸芊 祁玉金）储能电站相当于给电网装上大型“充电宝”。12月13日，在全国首个新能源综合示范区宁夏，装机容量最大的储能电站——穆和第一储能电站正式并网运行。其投运可进一步提升宁夏电网的灵活调节能力和新能源消纳能力，为电网迎峰度冬提供有力支撑。

储能电站可对电能进行储存并在用电高峰时释放，利用“削峰填谷”调节原理实现电能24小时供应不断。穆和第一储能电站（200兆瓦/400兆瓦时）位于宁夏中卫市沙坡头区宣和镇，总投资7.3亿元，投产后单次充电可储存高达40万千瓦时的电能，相当于300户居民一年的生活用电。

据介绍，储能电站将有效解决地区电力断面造成的新能源消纳问题，缓解高峰供电压力，对提高新能源利用率、改善地区电力供应和电网调峰能力具有重要意义。穆和第一储能电站利用储能系统可大幅降低煤耗，每年能减少二氧化碳排放50.1万吨，有力助推当地低碳绿色转型发展。

“推进储能电站投运是今冬明春电力保供的关键举措之一。”国网宁夏超高压公司相关负责人表示，自该工程启动以来，工作人员坚守电网安全生产底线，严格把控施工进度和质量，积极协同各专业开展并网验收调试，按照启动方案提前制定相应预控措施，确保穆和第一储能电站能够顺利带电运行。

下一步，该公司将不断强化新型电力系统建设和新能源产业发展，加快推进储能电站在电力调峰和新能源并网中的应用，为建设社会主义现代化美丽新宁夏添砖加瓦。

(责编：罗知之、陈键)

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