近日，一位97岁高龄的老人，专程来到交通银行合肥阜阳北路支行办理定期存款业务。作为安徽省银龄暖心工程示范网点，该行工作人员耐心细致地向老爷子讲解各年限对应的利率，以及不同业务之间的区别，老爷子听后十分满意。不过因为老人年事过高，在使用交互屏时操作略显迟缓。见此情况，网点营运主管当即来到老人身边，细心指导。

对大多数交行网点的工作人员来说，服务好老年群体、重视老年客户的需求，已经成为他们工作中的“必修课”。

近年来，交通银行安徽省分行始终坚持金融为民、履职为民的工作导向，在工作中聚焦老年人群体，加快完善涉及老年人的服务场景和高频事项，积极为老年人提供更周全、更贴心、更直接的便利化服务。

大厅外设置无障碍坡道，大厅客户等候区设立爱心专座，便民服务区为老年客户配备老花镜、便民药箱、验钞机、雨伞，以及设置玻璃门防撞和雨天防滑提示……这些适老化措施，逐渐已成为交通银行在安徽省内网点的标配。

为有效保证老年客户群体的服务质量，交行安徽省分行94家综合营业网点均保留人工服务，设立老年人绿色通道“爱心窗口”，在叫号系统中增设“T字号”（特殊号段），提供绿色通道，根据实际业务情况灵活调度，对需要特殊照顾的老年客户做到优先办理、优先服务，有效保障老年客户服务需求，提升老年客户服务体验。

对于年轻人来说，在手机上轻轻一点，就能完成银行业务预约和办理。但对部分老年人而言，存单、存折仍是他们最信赖的存储工具。交行安徽省分行在不断升级自助服务设备的同时，仍然保留了存单、存折等老年人熟悉的传统服务方式，对于愿意尝试自助设备及智能机具办理业务的老年客户，还提供一对一专人服务。

在提升网络消费便利化方面，随着电子渠道类交易的普遍使用，交行安徽省分行积极推进互联网应用适老化改造，先后完成了手机银行关爱版APP上线、95559客服适老服务、智易通字体放大等功能。手机银行“关爱版”字体更大、菜单更简洁，聚焦老年用户的高频交易和服务场景，实现关键信息易读、主要功能易找、操作步骤易懂，可切入语音模式，提升了老年用户使用体验，方便老年用户足不出户在线办理业务。

交行安徽省分行相关负责人表示，交行安徽分行将持续深化老年人无障碍支付服务场景建设，充分发挥资源优势，践行社会责任，不断创新服务方式，坚持传统服务与智能创新相结合、线上渠道与线下服务相结合，进一步提高网点服务老年群体的能力和水平，帮助有需要的老年人解决办事过程中遇到的实际困难，让老年人在信息化发展中有更多获得感、幸福感、安全感。（胡雨松）

(责编：董童、李源)

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