原标题：OPPO 2022未来科技大会在深圳顺利举办

12月14日，以“致善 三生万物”为主题的OPPO 2022未来科技大会（OPPO INNO DAY 2022）在深圳正式举行。OPPO发布多项重磅科技成果，其中包括第二颗自研芯片——旗舰蓝牙音频SoC芯片马里亚纳MariSilicon Y、为万物互融提供“数智大脑”安第斯智能云（AndesBrain），以及健康业务品牌OHealth的家庭智能健康监测仪概念产品H1。

OPPO副总裁、研究院院长刘畅表示：“在这个充满挑战与不确定性的变革时代，OPPO始终坚持技术投入，坚持科技致善，践行作为一家科技公司的创新本分。依托马里亚纳、潘塔纳尔、安第斯三大计划，OPPO希望最终实现‘芯云一体，多端融合’。这既是OPPO布局三大核心技术的顶层战略牵引，也是实现万物互融的必然路径。“

OPPO自研芯片能力更进一步

继首颗自研影像专用NPU芯片马里亚纳MariSilicon X之后，此次大会期间OPPO正式发布第二颗自研芯片——马里亚纳MariSilicon Y。

OPPO 芯片产品高级总监姜波表示：“马里亚纳MariSilicon Y 是 OPPO 的第二颗自研芯片，标志着 OPPO 自研芯片能力的再进一步。作为一颗技术超前的旗舰芯片，我们期待这颗芯片的关键技术，能够解决用户音频体验中‘音质’与‘智能’的关键问题，为下一代旗舰蓝牙音频设备，提供芯片动力。”

作为OPPO自主研发的首款旗舰蓝牙音频SoC芯片，马里亚纳MariSilicon Y 通过全球最快的12Mbps蓝牙速率，实现192kHz/24bit无损音频的蓝牙无线传输；集成专用 NPU 单元，马里亚纳MariSilicon Y为快速发展的计算音频提供高达590 GOPS的超前AI算力，并在耳机端侧实现了声音分离技术，带来更具个性化的聆听体验；率先应用全球最先进的N6RF工艺制程，马里亚纳MariSilicon Y 能够兼具超前的高性能与旗舰续航体验。

安第斯智能云加速端云融合

2019年开始，OPPO布局自研芯片、软件系统和智能云三大技术，分别实施马里亚纳、潘塔纳尔和安第斯计划，构建技术护城河，支撑万物互融新生态。继马里亚纳自研芯片和潘塔纳尔智慧跨端系统相继亮相之后，安第斯智能云也在本次大会上正式发布。

OPPO数智工程事业部总裁刘海峰表示：“在硬件和软件之后，云正成为泛终端的全新生产力。端云加速融合，势不可挡。作为服务个人、家庭和开发者的泛终端智能云，安第斯智能云致力于让终端更智能。”

历时两年， 安第斯智能云完成了全球混合云的基础设施建设、技术平台打造与核心能力布局。在基础设施层（IaaS），2022年，OPPO 首个自建数据中心智能云（大湾区）数据中心正式投入使用，采用先进GPU训练集群和互联架构，可支撑千亿超大模型预训练。全链路减碳方案实现100%绿电，达成整体零碳排。在平台层（PaaS），安第斯智能云构建了包括端云数据存储、端云机器学习、端云实时渲染、智能对话、硬件仿真与安全隐私等六大平台能力。在应用层（SaaS），安第斯智能云将提供智能推荐、智能视觉、智能助理等系列解决方案，支持多端设备一致性体验与多场景的应用与服务创新。

依托云端在存储、计算与智能上的优势，安第斯智能云为用户带来了重构存储体验、增强智能服务、探索虚实融合三大体验革新：通过由OPPO主导运营，云原生计算基金会（CNCF）托管的国内首个开源云原生分布式存储项目CubeFS，OPPO计划推出无限云相册及随心办公空间，为用户提供无限存储、精准搜索与推荐、便捷高效办公与多端一致性体验；端云机器学习系统StarFire将为用户带来更高隐私安全、更低延时的交互体验，推动人工智能助手小布向生成式AI、具身智能进化； Andeverse端云实时渲染可以将存储、算力要求极高的仿真技术放在云端进行，通过实时渲染与串流技术，让用户与开发者通过普通配置的终端就可以实时构建超写实数字人及3D虚拟空间，享受沉浸式体验。

家庭智能健康监测仪概念产品H1亮相

OPPO将健康作为“可以做一辈子的事业”，希望通过科技帮助用户建立健康生活方式，推动“预防型医疗”发展。健康业务品牌OHealth首款家庭智能健康监测仪概念产品H1在本次大会上正式亮相。

OPPO健康实验室负责人曾子敬表示，作为一家科技企业，OPPO相信科技一定能为医疗健康带来新的变化。OPPO会通过领先的产品，让科技的力量，成为每个人追求健康生活的底气和信心，让每个人都能感受到科技致善的温度。

OHealth H1基于OPPO自研技术，实现体温、心电、心率、血氧、心肺音听诊、睡眠六大生命健康体征数据监测，并可达到医疗级精度。同时，在安第斯智能云的赋能下，通过OHealth APP能够实现家庭健康数据综合管理、远程听诊与视频问诊等远程医疗，为个人和家庭带来更专业、便捷的健康管理方案和医疗健康服务。

此外，OPPO还在大会期间展示了探索XR领域的最新成果新一代智能眼镜OPPO Air Glass 2，智能手机新形态的探索成果一体玻璃概念系列手机，以及第三代四足机器人、潘塔纳尔 智慧车空间等创新成果。（王经）

(责编：董童、李源)

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