原标题：“幸福体验工程”落地烟台 新城控股发布“心动之城”产品体系

继今年7月落地南京站之后，12月15日，新城控股品牌IP活动“幸福体验工程”行至烟台站，落地烟台芝罘吾悦项目。此次“幸福体验工程”烟台站包含了商业篇和住宅篇，其中，商业篇落地烟台芝罘吾悦广场，住宅篇则落地烟台芝罘吾悦首府。

尤其值得一提的是，此次活动上，新城控股正式对外发布全新产品体系“心动之城”。这是新城控股产品体系新的一跃，不仅可以给业主带来更好的生活体验，也会为烟台市场注入新的活力。

正如新城控股地产开发事业部副总裁、山东大区总经理苟开刚所说，“新城将打造一个集购物中心、主题商街、配套住宅为一体的项目，焕新三站老区的商业格局，为芝罘老城区产业升级助力”，新城控股也将以此为起点，不断提升产品建造和服务管理水平，铸造其“幸福山东”的品牌形象。

三大板块内外联动，构建多元幸福体验

成立29年来，新城控股的吾悦广场、特色街区、住宅产品三大核心产品，经过多年的发展与迭代，逐步成为新城控股的明星产品，目前均已形成单独品类的特色标签——吾悦广场、吾好街区、吾心住区。

“在企业的韧性PK阶段，我们要进一步塑造新城控股特有的吾悦+吾好+吾心的综合一体特色标签，再次升级公司产品的核心竞争力。”新城控股地产开发事业部首席设计师兼产品研发中心总经理余效恩表示，“心动之城”应时而出，新城致力于打造让市场和客户心动的商住一体化产品。

作为首个试点落地的标杆项目，烟台芝罘吾悦项目从“幸福甲板”、“吾好街区”、“吾心住区”三大板块，对“心动之城”进行了落地诠释，通过10大体验场景，持续营造并提升人们的体验感、满足感、幸福感。

在烟台芝罘吾悦项目的购物中心板块，新城控股将烟台海滨城市的地域特色与建筑特色链接，提出了幸福甲板的理念，通过亲子、运动、国潮、浪漫四大甲板主题，十六个核心功能，带给烟台消费者独一无二的商业体验。在吾好街区板块，新城控股打造了烟台独具特色和品质感的吾悦时光里，通过立面、场景、灯光、景观等细节打造，让消费者感受到时光里带来的满足感。

而在吾心住区板块，新城控股则链接客户需求，在芝罘吾悦首府落地了心源筑、心悦泊、心愉悦、心享家、心智慧、心服务5+1“心标签”及内部24个亮点模块，以客户视角出发，对社区在颜值品质、地上地下的归家动线、景观区域的功能、户内的精装修细节、社区智能化的安全防护、物业的服务及联动方面等做了一系列的提升，营造一个有品质、有温度、有幸福感的住区。

值得关注的是，商业内部与街区店铺均由新城商业统一规划、统一招商、统一运营管理，内外合力，共同推动项目商业的持续发展。而且在此区域，客户还可以通过两处住宅的出入口，直接进入商业内部空间，达到住区跟商区联动的效果，让幸福生活触手可及。三大产品将通过动线的链接、场景的融合、功能的互补，形成一体化打造方案，升级塑造烟台客户专属的生活方式。

三大体验场景，可视化呈现产品营造力

本次“幸福体验工程·商业篇”落地了施工工艺展示体验、在地文化感知体验、人文关怀情感体验3个场景，将商业形态、物业管理、客户服务、交互体验等进一步透明化，让客户直观地感受到新城在营造消费体验上下了多少工夫。

新城控股在施工工艺展示体验中，通过展示商业特色的幕墙、采光顶、内装工艺，让客户可以亲眼看见施工的工序和安全保障；在在地文化感知体验方面，通过广场外立面、室外公园及亮化、中庭吊饰美陈等空间的视觉展示，让消费者可以直观感受项目体系化的设计理念与本地人文的内在链接；在人文关怀情感体验层面，则是将儿童主题街区、母婴室、亲子卫生间等主题场景，直观展现在顾客眼前，将设计理念具体化，让所有人都能看得见、摸得着。

如幕墙样板段区域，其建筑设计以心动之城概念中心动三角形作为主要设计元素，利用黄金比例三角形的铝板进行排列组合，呈现现代简约的建筑效果；灯光设计通过三角铝板内藏灯带达到夜景亮化的灯光效果，同时融入本地海洋文化和剪纸文化的元素，让人们在不同的节日感受不同的灯光效果；工艺细节上，龙骨的规格与整体的排布都经过专业的计算及施工的测量管控，面层铝板的生产及安装过程也是严控铝板的规格及现场安装拼接工艺。

对新城控股来说，要提升建筑产品满意度，建造质量无疑是最重要的评判维度。在集中样板展示区，新城控股将图纸所描绘的蓝图一一拆解，主体结构、砌体及二次结构、管井管线、屋面构造、卫生间构造等一一陈列，将其对待商业综合体的严谨态度和施工的细致程度展现得淋漓尽致。

七大体验场景，全周期感知新城式幸福

“幸福体验工程·住宅篇”落地了中控SAP智慧工地展示、公区交付前工地开放体验、景观交付工地开放体验等7个场景，让客户从房屋建造、精装工程、交付入住等全周期环节体验新城式幸福。

此次幸福体验工程，针对满足客户的体验感，新城控股将现场安全标化、精装交付样板、实体工序样板、地下车库和外立面场景，通过现场展示的方式呈现在客户面前。

针对客户的安全感需求，新城控股特别开设体验空间，将主体结构、砌筑抹灰、淋蓄水试验、铝板支模技术、升降式智能爬架、中控SAP智慧工地等为客户一一展示，让客户眼见为实，给客户带来未来居住体验的满满安全感。

为提升客户的满足感，新城控股将特有的工业化生产模式分模块呈现，用更高精尖、高标准、高信息化的施工技术以及施工流程展现打动客户。如充分考虑客户需求，合理调整施工工序，优先完成部分室外空间施工，设置体验动线，让客户提前感受未来归家体验；提前培育、栽种植物，为景观生长预留充足的时间，让业主不管什么时候前往，都能感受到社区的生机与活力。

自2021年正式启动“幸福体验工程”品牌IP活动以来，新城控股紧紧围绕“创新幸福体验”这一主旨，从多场景、多维度入手发力，为客户、员工、股东、合作伙伴带来了优质的产品与服务体验。未来，新城控股将继续推动幸福体验工程在全国范围内落地，并实现住宅、商业、多元业务的全业态布局，从时间、空间双重维度，为客户营造体验一致的幸福生态，让幸福变得简单。

(责编：曹淼、李源)

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