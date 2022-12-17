原标题：第十八届CCF全国高性能计算学术年会线上举行

12月12-15日，第十八届CCF全国高性能计算学术年会（以下简称CCF?HPC?China?2022）以线上的方式举行，包括图灵奖获得者、两院院士等在内的国内外众多知名专家、学者、教授，以及高性能计算产业界的头部企业代表、专业技术人士云上相聚，围绕“新算力 新赋能 新未来”这一主题，畅谈数字经济背景下算力的创新与演进，研讨高性能计算的场景化应用，探讨新一代信息技术未来的发展趋势。

如今，超算已成为大国博弈的关键基础和必争领域。超算也凭借着“算天、算地、算人”的优势，越来越快地融入人们工作和生活的方方面面。经过多年深耕与创新，中国在超算领域已走在世界前列。

中国工程院院士、CCF会士、大会共同主席陈左宁在致辞时指出，当前，“计算+数据”双驱动，已成为科学研究的新范式。高性能计算推动了数字经济的快速发展，开启了算力赋能数字经济的新篇章。随着“后摩尔时代”的到来，传统高性能计算的资源规模越来越受限，在处理复杂的重大科学与工程问题时面临巨大挑战；同时高性能计算应用的多元化，供需不平衡，以及新兴应用的快速崛起，推动了新型算力基础设施建设，补齐在基础软件、核心器件等关键技术方面的短板迫在眉睫。在新一轮以多元化、融合化为特征的先进计算产业浪潮下，实现高性能计算的可持续发展，应该以国家发展重大战略需求为牵引，不断发展新的范式，深入研究科学智能计算、工程智能计算、“经典－量子”协同的量子计算等先进计算方法，以及新的计算结构，打造以新型算力为基础的软硬件协同的创新生态环境，助推行业赋能，以及数字产业化和产业数字化水平的不断跃升。

特邀报告环节，来自业内的知名专家、行业代表等就超算技术的演进、应用的创新、趋势的发展进行了详细阐述，指明了未来超算领域的热点和方向，并提出了解决方案。

中国工程院院士、山东省科学院海洋仪器仪表研究所研究员、大会共同主席王军成在其“HPC+：构建智慧海洋研究新范式”的报告中，面向具体的行业应用场景，探讨了HPC如何更好地助力业务创新。结合海洋科学研究的发展历史，王军成分享了海洋环境监测技术的最新进展，同时深入分析了智慧海洋研究和工程实践的技术挑战，探讨了高性能计算、大数据驱动智慧海洋研究的新范式，并指出推进HPC+智慧海洋工程，是构建国家智慧海洋体系的重要途径。

众所周知，“东数西算”工程针对算力的发展和布局提出了统一规划。中国科学院院士、北京航空航天大学计算机学院教授钱德沛在其主题为“从网格到东数西算：构建国家计算基础设施”的报告中，结合构建基于网络计算技术的国家高性能计算基础设施的实践，重点分析了在“东数西算”背景下，我国算力发展的新趋势，以及国家算力基础设施在建设过程中面临的一系列新的技术挑战，并对我国计算基础设施建设的进一步发展进行了展望。

会上，《走向未来的HPC产业白皮书》正式发布，它在大量调研和专业分析的基础之上，勾勒出未来HPC产业发展的全景图，包括面临的挑战、应对策略、市场格局、应用实践等，将更好地引导HPC产业未来的发展。（记者 付丽丽）

(责编：赵竹青、李楠桦)

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