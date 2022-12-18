我国首艘面向深海万米的大洋钻探船亮相
2022年12月18日17:24 | 来源：新华网
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新华社广州12月18日电（记者王立彬）我国自主设计建造的首艘面向深海万米钻探的超深水科考船——大洋钻探船，18日在广州市南沙区实现主船体贯通，这标志着我国深海探测领域重大装备建设迈出关键一步。
记者从中国地质调查局获悉，大洋钻探船隶属于自然资源部中国地质调查局，由中船集团第七〇八研究所设计，中船黄埔文冲船舶有限公司建造，设计排水量达4.2万吨，具备全球海域无限航区作业能力和海域超过10000米的钻探能力。大洋钻探船拟配置10大类别先进的船载设备，形成涵盖海洋研究全领域的九大实验室，并首次配建国际一流标准的古地磁和超净实验室，总体装备和综合作业能力处于国际领先水平。
作为支撑海洋强国建设的“国之重器”，大洋钻探船的设计和建造，聚焦解决地球深部重大资源环境科学问题，形成了协同攻关、共同建设的大兵团作战局面和深海科技创新体系；经国内外150余家单位共同努力，开展56项关键技术攻关，突破了水动力性能综合优化、作业系统模块布置等10余项关键技术，创新集成了两大控制系统、岩心采集等八类作业系统及30余个子系统组成的钻采系统；具有油气钻探和大洋科学钻探两大作业模式，兼具隔水管和无隔水管钻探作业方式。
据介绍，大洋钻探船后续将开展上建区域搭载、设备安装调试、码头试验等工作，预计于2024年全面建成。大洋钻探船建成后主要承担国家重大科技项目和国际大科学计划中的大洋科学钻探任务，致力于打造国家深海战略科技力量的重要装备平台，推动深海科技再创高峰，全面提升认识、保护和开发海洋的能力，服务海洋强国建设。
(责编：宋心蕊、赵欣悦)
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