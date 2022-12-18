刘晓山认为，党的十八大以来，党带领全国人民，打赢了人类历史上规模空前、力度最大、惠及人口最多的脱贫攻坚战，使我国农村发生了翻天覆地的巨变，我国乡村工作总体上已从“有没有”向“好不好”转变，为实施乡村建设行动奠定了扎实基础。

“目前，城乡融合加速推进、城乡要素自由流动、公共资源合理配置，城乡居民共享优质均衡的基本公共服务体制机制和政策体系逐步确立。”刘晓山说，新时代的城镇化，不是就城市论城市，就乡村言乡村，而是打破城乡二元格局，发挥城镇对乡村的辐射和带动作用，推动城乡融合发展、一体发展。

刘晓山提出，当前，中国社会身处一个能为民族复兴而踔厉前行、奋发有为的新时代。同时，社会各界也需要清楚地认识到，推进乡村振兴是一项久久为功的系统性工程，全面实施乡村振兴战略的广度、深度、难度都不亚于脱贫攻坚，必须加强顶层设计，以更有力的举措、汇聚更强大的力量奋力推进。

附：嘉宾发言实录

大家好！很高兴能够参加由人民网举办的2022乡村振兴大会。

习近平总书记在党的二十大报告中指出“全面推进乡村振兴”，这是继党的十九大提出实施乡村振兴战略并写入党章后，党中央再次以乡村振兴为主题系统全面部署三农工作。

党的十八大以来，我们党带领全国人民，打赢了人类历史上规模空前、力度最大、惠及人口最多的脱贫攻坚战，我国农村发生了翻天覆地的巨变，动力电、硬化路、4G网络基本覆盖行政村，城乡基本医疗保险、养老保险基本实现全覆盖，总体上已从“有没有”向“好不好”转变，为实施乡村建设行动奠定了扎实基础。

目前，城乡融合加速推进，城乡要素自由流动、公共资源合理配置，城乡居民共享优质均衡的基本公共服务体制机制和政策体系逐步确立。新时代的城镇化，不是就城市论城市，就乡村言乡村，而是打破城乡二元格局，发挥城镇对乡村的辐射和带动作用，推动城乡融合发展、一体发展。

近日，中共中央办公厅、国务院办公厅印发了《乡村振兴责任制实施办法》，要求各地区各部门认真遵照执行。实行乡村振兴责任制，主要目的就是以责任推动政策落实、工作落实，确保乡村振兴各项工作扎实有效实施。《办法》对中央和国家机关有关部门推进乡村振兴主要责任内容、责任要求和责任主体作出了具体规定。分级明确了省、市、县、乡、村五级的具体责任要求。

民族要复兴、乡村必振兴。当前，我们身处一个能为民族复兴而踔厉前行、奋发有为的新时代。同时，我们也需要清楚地认识到，推进乡村振兴是一项久久为功的系统性工程，全面实施乡村振兴战略的深度、广度、难度都不亚于脱贫攻坚，必须加强顶层设计，以更有力的举措、汇聚更强大的力量奋力推进。

作为“网上的人民日报”，人民网上连党心，下接民心，在助力乡村振兴的道路上也始终不遗余力。人民网具有独特的政治价值、传播价值、品牌价值、平台价值、投资价值等五大价值优势，能够为乡村振兴各项工作的开展提供强大助力。今年年初以来，人民网在网上积极开展2022乡村振兴创新案例征集展示活动，共征集有效案例438个。从地域分布看，案例覆盖河北、四川、内蒙古、河南、浙江、江西等27个省份。从报送及推荐单位看，案例涉及各级党委政府部门、企事业单位、社会组织共计356个。案例在地域与实施主体上的广覆盖性，充分体现了乡村振兴建设过程中“政府主导、社会广泛参与”的特点，在全面反映各界积极落实、参与的同时，也深入发掘了一批推进乡村振兴工作的创新思路与先进经验。

我们还看到，作为党媒党网，人民网有很多优秀的记者，深入田间地头，关注乡村振兴工作并写出许多脍炙人口的新闻报道。无论是每年开展的“乡村振兴创新案例征集展示活动”，还是今天的乡村振兴大会，都是携手社会各界力量应答时代之问的积极实践，充分体现了人民网“新闻+政务商务服务”的创新探索，有助于为乡村振兴领域搭建交流互鉴与务实合作的平台，促进要素流通。在此，我谨代表国家乡村振兴局，对人民网积极开展的这些工作，致以诚挚的敬意和衷心的感谢。也期待借助人民网平台，能够汇聚起全社会共同关注、参与乡村振兴的磅礴之力。

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