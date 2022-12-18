民族要复兴，乡村必振兴。为深入学习宣传贯彻党的二十大精神，促进各地各单位交流，助力乡村振兴战略梯次推进，人民网于12月18日召开“2022乡村振兴大会”。北京大学乡村振兴研究院院长雷明在会上分享了对于乡村振兴的看法。他认为，推进农业产业化、乡村产业集群化发展，有利于激发区域经济发展活力，促进城乡经济社会统筹发展，加快实现中国式农业农村现代化以及乡村振兴高质量发展。

目前，我国农业产业化经营已迈入由“数量扩张”向“质量提升”的阶段，由“松散型利益联结”向“紧密型利益联结”转变，由“单个龙头企业带动”向“龙头企业集群、产业集群带动”转变。雷明指出，农业农村产业共生体是全面推进中国式乡村现代化、农业现代化以及实现乡村产业振兴的关键，而要推进农业共生体、农业农村产业共同体，农业农村产业集群是重要抓手。

如何才能实现农业产业集群高质量发展？雷明建议：首先，将集群内的农户、企业、合作社等利益相关者组成各种团体；第二，对集群中的利益相关者进行抚育和培养；第三，促进各群体间的集体行动，即通过农民、农业产业、加工企业之间的合作，建立农业、农村、加工企业全产业链的纵向联系，形成有效的利益联结机制；最后，建立起全面推进农业产业集群框架，即通过建立项目管理单位的方式，来协调不同相关者的利益，促进产业集群的农业转型。

雷明认为，相关部门要结合本地农业农村的资源优势，按照有利于土地、资本、科技、人才等生产要素集聚和合理配置有效衔接的原则，科学制定农业产业化集聚发展规划。同时，持续完善与农业集群、乡村产业化集群配套的交通、水利、市场、仓储、旅游、文化等基础设施和技术创新相关服务平台，降低农产品的生产成本、流通成本，促进乡村产业进一步高质量发展。

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(责编：曹淼、李源)

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