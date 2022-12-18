民族要复兴，乡村必振兴。为深入学习宣传贯彻党的二十大精神，促进各地各单位交流，助力乡村振兴战略梯次推进，人民网于12月18日召开“2022乡村振兴大会”，迈瑞医疗董事长李西廷在大会上分享了迈瑞医疗在助力乡村振兴方面的实践与思考。他认为，乡村振兴是实现农民农村共同富裕的必经之路，其关键在于产业振兴，要兼顾就业拉动、税收增长、营商环境等多个方面，以产业带动百姓增收致富。

“助力乡村振兴，必须要落实到老百姓的幸福感上，让新技术真正能够在大家的日常生活中得到运用及延伸。”李西廷介绍，借助大数据、物联网等信息技术手段，迈瑞医疗通过智慧医疗解决方案，实现医疗设备间的互通互联及远程数字传输，协助推进优质医疗资源下沉，惠及更多基层边远地区的患者群体。此外，迈瑞医疗多年来积极帮扶贫困落后地区基础医疗设施建设，为基层医疗健康机构捐赠医疗设备、提供医疗培训等。

2020年12月，迈瑞医疗与安徽省砀山县人民政府签约建设砀山县迈瑞医疗科技产业园，将高端医疗制造业引入砀山县。李西廷认为，乡村振兴更重要的是产业振兴，只有把家乡的产业做起来，把好的人才培养起来，让家乡生产出来的优质产品长期供应和满足市场需求，才能形成可持续发展的良性循环。“工作生活环境建设好，年轻人就更愿意留在家乡、建设家乡，整个乡村的精神面貌就不一样了。”

2022年10月，李西廷又出资10亿元，为家乡砀山中学建设新校区。“一个大学生可以改变一个农村家庭的命运。一所优质高中，也很有可能改变一座县城的未来。”李西廷表示，迈瑞医疗将以更加积极的姿态，融入到乡村振兴大局，朝着共同富裕的目标阔步前进。

附：嘉宾发言实录

大家好，很高兴能够参加由人民网举办的2022乡村振兴大会，能够通过这个机会，与大家分享迈瑞医疗在助力乡村振兴方面的实践与思考，同时，学习各地各单位在推进乡村振兴工作中的创新案例与有益经验。

党的二十大报告提出，全面推进乡村振兴。坚持农业农村优先发展，坚持城乡融合发展，畅通城乡要素流动。扎实推动乡村产业、人才、文化、生态、组织振兴。作为致力于“普及高端科技，让更多人分享优质生命关怀”的中国医疗器械企业，迈瑞主要从医疗、产业、教育这三个层面助力乡村振兴。

第一个层面：医疗。健康保障是乡村振兴的基础条件和重要标志，是实现乡村振兴的基础条件。

作为健康领域的企业代表，迈瑞一直担负着维护生命健康的职责和使命。助力国家乡村振兴战略，我们首先聚焦健康乡村建设。在国家医联体、医共体建设的政策驱动下，只有医院和相关行业都实现高质量发展，才能够加速优质医疗资源下沉，提升基层医院的诊疗水平。

借助大数据、物联网等信息技术手段，迈瑞医疗打造的“瑞智联”“瑞影云++”“迈瑞智检实验室”三大智慧医疗解决方案，能够有效地实现医疗设备间的互通互联及远程数字传输，打通各个诊室、各个医院、各个地区的壁垒，进一步提升医院一体化诊疗能力，协助推进优质医疗资源下沉，进而惠及更多基层边远地区的患者群体。

除此之外，多年来，迈瑞积极帮扶贫困落后地区基础医疗设施建设，为基层医疗健康机构捐赠医疗设备、提供医疗培训等。

依托于深圳与广西百色、河池的对口帮扶关系，近几年来，迈瑞医疗共向广西基层地区和单位捐赠了价值1.3亿的医疗设备。2021年11月，公司与广西壮族自治区乡村振兴局签约，将通过捐赠先进诊疗设备，多种模式加大对广西投入力度，助力基层医疗能力提升。

我的家乡安徽省宿州市，本地优质医疗资源供给不足，患者跨区域异地就医问题较为突出。对此，我们这些年也一直在做一些工作。今年年初，我们通过当地红十字会向宿州市捐赠了价值4500万元的医疗器械，为当地医疗服务水平提升、满足人民群众就医需求提供帮扶与支持。迈瑞医疗将发挥优势资源，助力宿州市医疗高地建设，进而起到辐射、标杆作用，带动整个区域的基层医疗服务水平提升。未来，迈瑞不仅将积极参与宿州市“医联体”“医共体”建设，还将把成熟的智慧医疗方案，推广至全省乃至全国，让医疗高地的优质资源全面向下辐射县级、乡级区域，造福一方百姓。

今年10月，我们又通过黑龙江省慈善总会向黑龙江省卫生健康委捐赠价值5100多万元的医疗设备。黑龙江幅员广阔，边远乡县对于远程诊疗和精准诊疗有着强烈的需求。我们通过捐赠和培训,有针对性地补齐当地医疗设备短板，增强优质医疗资源的跨区域共享能力，助推优质医疗资源下沉。

“普及高端科技，让更多人分享优质生命关怀”，这并不是一句空话，而是每一位迈瑞人都孜孜以求的使命愿景。助力乡村振兴，我觉得必须要落实到老百姓的幸福感上，让新技术真正能够在大家的日常生活中得到运用及延伸。技术好又便宜，让老百姓用得上、用得起，是迈瑞不断追求的目标。

第二个层面：产业。乡村振兴是实现农民农村共同富裕的必经之路，其关键在于产业振兴。

迈瑞医疗以产业为依托，于2020年12月与砀山县人民政府签约建设砀山县迈瑞医疗科技产业园，将高端医疗制造业引入砀山县。该产业园将成为迈瑞医疗在全国的主要生产基地之一，逐步承接迈瑞医疗部分骨科器械和机加工生产。砀山基地也将被打造成为现代化、绿色生态、花园式产业园。未来迈瑞医疗也将持续从砀山选拔人员至深圳进行培养，学习生产技能，为当地构建人才储备体系，起到行业带头示范作用。

据初步测算，迈瑞砀山基地有望为当地带来近千个就业岗位。我们想通过这个园区的打造，不仅给当地增加税收、增加就业机会、增加产值，更多的还是希望起到一个综合的带动效应，让大家看到砀山不仅有砀山酥梨，也有非常先进的、现代化的工业。

从某个角度讲，捐钱是比较容易的事。但物质上的帮助，终究是短期的，而根本性的帮助则在于产业扶持。乡村振兴更重要的是产业振兴，只有把家乡的产业做起来，把好的人才培养起来，让家乡生产出来的优质产品长期供应和满足市场需求，才能形成可持续发展的良性循环。

要办一件事，只有有利于各方发展，这个事才能办得起来。助力乡村振兴，我们要兼顾社会效益、就业机会、增长税收、优化营商环境以及集团发展等多个方面的支撑。把产业引进来，相应的配套设施完善好，工作生活环境建设好，年轻人就更愿意留在家乡、建设家乡，整个乡村的精神面貌就都不一样了。

第三个层面：教育。教育是国之大计、党之大计。新发展阶段，党和国家对教育事业提出了更多、更高要求，学生和家长对学校也有更高的期待。相比城市，乡村学校在硬件设施、教学环境和教学质量等方面还有一定差距。没有教育的振兴，就没有乡村的振兴，在这其中，我们要让教育发挥更大作用。

多年来，迈瑞医疗在多地捐建希望小学、图书馆，设立教育基金和奖学金，捐赠扶贫资金，积极为我国教育发展和乡村振兴事业持续贡献力量。

我的成长离不开家乡的哺育和母校的培养，今年10月，我回到家乡砀山并与县政府签约，出资10亿元为砀山中学建设新校区。能为家乡教育事业做贡献，为母校添砖加瓦，这既是责任，也是使命。期待新校区建成后，同学们能在更好的学习环境中成长成才，报效国家。

砀山中学新校区选址于砀山经济开发区，总建筑面积约12万平方米，是建设规模为90个班的寄宿制高中。在新校区的设计蓝图上，不但有教学楼、行政楼、图书馆、体育场等标配，为更好地满足素质教育要求，砀山中学新校区还将增加室内游泳池、体育馆、音乐厅、科技实验楼等，以促进学生德智体美劳更加全面发展。

十年树木，百年树人。一个大学生可以改变一个农村家庭的命运。一所优质高中，也很有可能改变一座县城的未来。这样一所现代化校区，不但有助于实现教育公平，更有助于开拓学生的视野，培养学生的学习习惯、生活习惯，让学生在“世界观、人生观、价值观”形成的关键时刻，不仅仅是埋头于书本，还要昂首看世界、抬头望星空。这样的学生，未来无疑能更好地适应大学生活和社会生活。无论未来奔赴何处，在砀山中学的这三年，都能成为他们一生最宝贵的精神财富。

迈瑞是乘着改革开放东风发展起来的企业。助力乡村振兴，现在我们有责任去起到带动作用。我们也深知目前做的还不够，也期待通过各位领导、专家的研讨交流，帮助并支持我们，能以更加积极的姿态，融入到乡村振兴大局，朝着共同富裕的目标阔步前进。