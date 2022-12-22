新华社北京12月22日电 题：夯实财政管理基础 交出国家财政“明白账”——财政部有关负责人详解2023年起实施的《财政总会计制度》

新华社记者申铖

财政总会计制度是财政管理重要基础性制度，是加强财政预算管理、提升国家财政治理效能的坚实保障。近日，财政部制定印发《财政总会计制度》，自2023年1月1日起施行。

为什么要出台《财政总会计制度》？新制度的基本内容是什么？将发挥哪些功效？新华社记者采访了财政部有关负责人。

支撑现代财政制度建设 交出国家财政“明白账”

“财政总会计以国家预算实施为中心，是承接政府预算和执行的桥梁纽带，反映国家预算的执行情况、报告年度国家和地方决算。”这位负责人说。

他介绍，财政部对总会计的制度设计可以追溯到20世纪50年代。70年来，我国财政总会计制度一直沿用“预算会计”制度框架，会计核算基础采用收付实现制，聚焦预算收入、支出和结余等流量信息的核算管理，对政府财政资产、负债等存量信息核算不够规范科学，不能够准确完整地反映政府家底和运营成本。

党的二十大报告提出，“健全现代预算制度”。这位负责人说，总会计作为支撑现代财政制度建设的重要基础，一些体制机制障碍亟需破解，迫切需要对制度进行修订完善。财政总会计工作须对标新时代新征程目标任务，与现代预算制度相适应，同步强化发展。

这位负责人表示，新制度修订历时4年，坚守向人民交一本“明白账”的初心，始终坚持问题导向，秉持“开门修制度”原则，慎重稳妥推进各项工作，反复调查研究、深入研讨论证、多轮征求意见，确保了制度设计合理、内容适用。

在名称上，原《财政总预算会计制度》此次更名为《财政总会计制度》。

这位负责人说，修订后的新制度，夯实完善以收付实现制为基础的总会计的预算管理功能，建立健全以权责发生制为基础的总会计的财务管理功能，能够更加全面、准确反映政府财政财务情况，有效促进财政经济可持续发展。由“财政总预算会计”更名为“财政总会计”顺应了时代发展步伐。

建立“双功能”、采用“双基础”、支撑“双报告”开展总会计核算

新出台的《财政总会计制度》的基本内容是什么？

这位负责人介绍，《财政总会计制度》在一个制度下建立“预算会计科目体系”和“财务会计科目体系”，适度区分现行总会计制度的预算会计和财务会计功能，建立“双功能”（预算会计功能和财务会计功能）、采用“双基础”（收付实现制基础和权责发生制基础）、支撑“双报告”（决算报告和财务报告）开展总会计核算。

一是保持“预算会计”科目体系稳定，实行收付实现制核算基础，保留现行制度收入、支出，以及与预算结余相关的科目。在此基础上，新增了“资金结存”科目，建立预算结余与库款及专户资金对应关系。

二是增设“财务会计”科目体系，实行权责发生制核算基础，改造现行制度会计科目，以资产、负债、净资产、收入、费用为会计要素。在此基础上，进一步强化了股权投资、政府债券等资产负债事项核算。

三是对两套科目实行“平行记账规则”，即对纳入预算管理的现金收支业务，在进行预算会计核算的同时也应当进行财务会计核算。

四是重新设计了会计报表体系，以保证两套科目数据有效衔接，预算会计编制生成预算执行情况表，财务会计编制生成资产负债表、收入费用表、现金流量表、本年预算结余与本期盈余调节表。

据介绍，为验证制度设计的科学性和有效性，财政部遵循“先试点，后推广”的原则，先期在河北、海南、陕西、山西、广东、四川6个省份开展制度试点。

“试点运行顺畅，达到预期效果。”这位负责人说，试点地区均已实现常态化平行记账。试点地区反映，新制度全面支撑财政预算管理需要，夯实了财政财务管理基础，验证了预算会计与财务会计勾稽关系合理。

新制度将发挥四方面积极作用

这位负责人介绍，《财政总会计制度》实施坚持目标导向，着力健全财政收支、资产负债、净资产核算体系，完善内部控制机制，有效衔接部门和单位会计，助力预算管理一体化建设、政府综合财务报告编制、财政资源统筹等改革事项。

具体来看，新制度将发挥四方面积极作用。

一是推进政府会计标准体系统一。新制度施行后，除特殊领域外，政府财政和政府单位两个层面会计标准体系基本建成，将进一步夯实决算报告、财务报告等核算基础，为开展政府信用评级、加强资产负债管理、防范财政风险等提供有力支撑，有利于更好发挥财政在国家治理中的基础和重要支柱作用。

二是适应政府综合财务报告改革需要。新制度通过按照权责发生制原则确认政府财政股权投资、投资收益、利息费用、政府债务等事项。政府财务报告编制可以直接从总会计账提取相关数据，有利于实现账表数据衔接，提升报告编制质量。

三是适应预算管理一体化管理要求。预算一体化管理全面运行实施后，全国各级财政总会计要素统一，相关会计报表数据可实现自动提取，总会计的预算会计和财务会计功能得到充分发挥，进一步提升政府财政资产负债、收入费用信息核算质量，有力支撑财政预算、执行、决算、负债、资产管理各环节贯通。

四是进一步理顺资产、负债科目。财务会计的资产或负债，是政府财政作为会计主体开展财政经济活动产生的经济事项，不包含政府部门和单位以及各类国有企业的资产或负债。新制度进一步清晰界定了资产和负债种类。

“颁布实施《财政总会计制度》，建立健全具有现代财政制度特色的总会计制度体系，有利于强化新时代财政核算报告、预算监督、风险防范，促进财政经济可持续发展，向人民交一本‘明白账’。”这位负责人说。

(责编：白宇、牛镛)

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