海外网 武慧敏

工作人员在“新技术 融创新高地”2022中国新媒体技术展上展示广播级超高清时空凝结自由视角互动系统。

新华社记者 薛宇舸摄

3D全息投影再现古文明风采，地砖屏上演“中国式浪漫”，柔性显示屏能自由折叠弯曲……中国显示面板产业多种技术齐头并进，龙头企业竞相布局，为公众呈现出一个更为“璀璨”的世界。专家表示，在新一轮信息技术快速进步和产业加快变革背景下，新型显示产业作为国民经济和社会发展战略性、基础性和先导性产业的特征更加明显。

显示面板产业跑出加速度

作为数字时代信息呈现的主要载体和人机交互的基础窗口，中国显示面板产业不断跑出加速度、迈上新台阶。工信部近日公布的数据显示，中国显示面板年产能达到2亿平方米，产业规模跃居全球第一，成为升级信息消费、壮大数字经济的重要力量。

据了解，显示面板产业有力支撑智能手机、电视、显示器、笔记本电脑、平板电脑等领域应用，在数字文旅、数字医疗、教育培训、汽车显示、数字装备等多个新兴产业中发挥了独特的作用，并为元宇宙、数字孪生等前瞻性的产业提供了物质基础和实现的路径。

中国电子信息产业发展研究院副院长刘文强表示，从起跑、跟跑、并跑到领跑，中国显示面板产业走出了一条波澜壮阔的发展之路。

观众体验“显示无处不在”的魅力

中国显示面板产业在规模不断壮大的过程中也提质增效。由工信部、四川省人民政府主办的2022世界显示产业大会日前在四川省成都市开幕，大会同期举办新型显示创新成果展，一大批更智能、更前沿的新型显示产品和应用精彩亮相，让观众体验“显示无处不在”的魅力。

四川电信在会场重点展示了8K机顶盒、IPTV超高清内容，通过8K超高清机顶盒，即使是85寸的超大尺寸电视，观看影像时也能呈现出极为细腻的显示效果，带来影院级别的观影体验。在北京冬奥会开闭幕式上演“中国式浪漫”的洲明科技地砖屏同样引人注目，具有防水、防滑、防眩目、高荷载等的特点地砖屏，可在每平方米1.5吨重量冲击力下，稳定呈现裸眼3D效果及8K超高清画面，让观众深刻感受显示技术与艺术的交融之美。

相关数据显示，在LCD（液晶显示器）领域，国内企业已突破技术壁垒实现并跑，并在技术、产品、市场份额、成本、效率等方面形成领先竞争力，全球市占率超过70%。在OLED（有机发光二极管）领域，国内企业已掌握核心技术，并向高刷新率、像素排列等技术创新领域拓展，生产规模快速扩大。其中，中小型OLED市占率快速提升，统计显示，今年三季度，国产智能手机OLED面板市场份额已经占据全球市场的30%，比去年同期提升10个百分点。

打造多元化参与的创新生态

显示面板产业正在赋能体育、医疗、汽车等应用领域，随着显示面板产业在智能家居、智能汽车、元宇宙等领域的深入应用，必然进一步带动显示面板行业加速发展。

专家表示，中国虽已成为全球最大的显示产业基地，但仍未成为显示面板强国，还存在着诸多的短板和弱项，比如自主研发能力还不强，部分关键材料的国产化率比较低，部分新型显示装备亟待突破，产业协同创新生态有待完善。

工信部有关负责人表示，接下来，中国将不断提升产业链、供应链韧性，全力攻克新型显示产业的关键核心技术，加强与人工智能、VR/AR、大数据、物联网等数字技术的深度融合，深化国际交流与合作，推动中国新型显示产业向价值链的中高端迈进。

业内人士称，未来要增强新型显示产业的自主创新能力，发挥新型举国体制优势和超大规模的市场优势，加强关键核心技术攻关，解决中国新型显示产业产业链关键材料和核心装备的卡脖子问题，实现核心技术的自主可控。同时，要构建产业协同创新生态，推动形成上游材料企业、下游面板终端企业形成协同创新，掌握关键核心技术和自主创新能力的龙头企业，牵头上下游企业共同打造创新联盟，推动新型显示企业与人工智能、虚拟现实企业跨界创新，打造多元化参与的创新生态。

(责编：袁勃、牛镛)

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