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中央网信办

部署整治移动互联网应用程序领域乱象

2022年12月23日05:31 | 来源：人民网－人民日报海外版
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　　徐 骏作 （新华社发）

　　本报北京电  （记者张璁）记者近日从中央网信办获悉，为规范移动互联网应用程序信息服务管理，进一步压实应用程序分发平台主体责任，促进行业健康有序发展，中央网信办部署开展“清朗·移动互联网应用程序领域乱象整治”专项行动，将加强移动互联网应用程序全链条管理，全面规范移动应用程序在搜索、下载、使用等环节的运营行为，着力解决损害用户合法权益的突出问题。

　　据悉，在搜索查找环节，专项行动将重点打击“山寨APP”，严厉打击各类假冒APP以相似标志、图片、文字以假乱真，欺骗用户访问下载、违规收集个人信息、传播不良有害信息。专项行动还将全面净化页面呈现，集中整治应用程序利用暗示词汇、衣着暴露的图片或引人联想的标题等不良信息诱导用户点击下载。

　　在下载安装环节，专项行动将集中整治强制、捆绑下载安装，重点治理应用程序关闭、退出等按钮失灵，未经用户同意自动下载安装的行为。严厉打击通过默认勾选标记，误导用户点击下载安装捆绑软件的行为。同时，严厉打击以赚钱为诱饵诱导用户下载，重点治理应用程序分发平台恶意推广赚钱类应用程序，套路用户，利用流量变现获利。

　　专项行动还针对运行使用环节的问题，要求全面整治各类应用程序弹窗多且难屏蔽的问题。严格规范功能设置，从严整治应用程序设置卸载障碍、强制自动续费等严重侵害用户权益的行为。专项行动还要求严厉打击诱导充值，坚决打击部分应用程序恶意借虚假免费试用、特惠活动或异性聊天等诱导用户付费，从严惩处应用程序诱导未成年人充值消费。

(责编：袁勃、牛镛)
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