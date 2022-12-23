韩维正

前不久，中国制造的电热毯、电暖器、电热水器等“取暖神器”产销两旺，迎来一轮出口热潮。“中国取暖设备火到欧洲”的话题，冲上了国内外社交平台的热搜。海关总署数据显示，仅7月份欧洲国家就从中国进口电热毯超129万条，同比增长97%。阿里巴巴国际站数据显示，截至9月底，中国取暖电器的需求量同比增长超过40%，其中电热毯同比增长超过70%，电暖器同比增长超过50%。中国“取暖神器”走俏欧洲，既与国际局势、气候变化因素有关，更体现出中国在全球供应链体系中的重要地位，彰显出中国制造的硬实力。

欧洲市场需求量增长，是中国取暖设备大卖的外因。随着俄乌冲突持续，欧洲能源价格高企，欧洲居民纷纷开始寻找更便宜的过冬方案。英国媒体专门算过一笔账：一条额定功率100瓦的电热毯开一整晚（8小时）所需电费仅为0.42英镑，而全屋开暖气每天费用约为4英镑，一个家庭如果选择电热毯，一年能减少300英镑能源费用。这时中国物美价廉的取暖设备，自然成为欧洲消费者眼中的“香饽饽”。

需求侧的变化，也要供给侧跟得上才行。中国制造走俏欧洲，离不开中国完善的工业体系。中国制造业拥有31个大类、179个中类和609个小类，是全球产业门类最齐全、产业体系最完善的制造业。在长期市场竞争中，中国形成了一批具有全球竞争力的特色产业集群，面对市场变化，中国制造的“鼻子”更灵、“手脚”更快、成本更低。比如在取暖器出口重镇浙江慈溪，从原材料到零部件，都可以就地取材、“一网打尽”，不用四处找供应商。这就让慈溪产能稳定可靠，也降低了物流成本，产业集群的协同优势转化为产品市场优势，大大提升了产品的国际竞争力。

中国制造走俏欧洲，离不开中国企业持续不断的技术创新。“一招鲜吃遍天”早已成为过去，面对变幻莫测的市场，谁能第一时间洞察消费者需求，进行快速的产品迭代、技术创新，谁就能占领新的市场、打开新的局面。今年欧洲订单暴涨，很大一个原因是中国企业有针对性地提供了升级优化的产品。比如，欧洲消费者看重安全性，中国企业就开发了防爆、防倾斜、防干烧的“三防”智能热水袋；欧洲消费者关注操作便捷性，中国企业就重点在“智能”上下功夫，纷纷给产品升级了语音操控、APP操控模式，甚至一些高端取暖器还具备了人体感应功能，只在有人的情况才开启，更智能也更节能，受到欧洲消费者的热捧。

综合来看，中国取暖设备走俏欧洲，是中国制造强大能力的又一个生动案例。宏观上，齐全的工业体系、完善的配套能力，是中国制造竞争力持续提升的坚实底气；微观上，中国企业不遗余力开拓市场、转型升级的奋斗英姿，是中国制造竞争力持续提升的不竭动力。

(责编：袁勃、牛镛)

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