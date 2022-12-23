本报记者 崔 佳 方 圆 刘梦丹

冬日的黑龙江天寒地冻，北大荒集团粮食生产准备环节一派“冬忙”景象——

在八五五农场粮贸公司大豆种子加工车间，一粒粒金黄饱满的大豆种子经4道工序精选后进入包装线；在七星分公司农业技术推广中心化验室，新一季土壤检测工作正式启动；在宝泉岭分公司，铁路专用线装卸工人正卸运春耕化肥……

国家统计局12月12日发布数据显示，今年黑龙江省粮食产量达1552.6亿斤，占全国总产量的11.3%，连续13年位居全国第一。

黑龙江广大干部群众始终牢记习近平总书记“中国粮食，中国饭碗”的殷切嘱托，认真贯彻落实党的二十大报告提出的“全方位夯实粮食安全根基”部署要求，扎实推进高标准农田建设、种业振兴行动、农业科技应用等举措，全面提升粮食综合生产能力，坚决当好国家粮食安全压舱石，让黑土地上的大国粮仓越来越丰实。

锚定高标准，守好建好“黑土良田”

雪后初晴，阳光洒在冬日的田野。在黑龙江富锦市向阳川镇友谊村，整地工作已全部结束。种植户李立立家的大豆田在今年秋天喜获丰收，金黄饱满的豆粒堆满粮仓。眼下，他正盘算着明年的种植计划。

“我们村耕地面积虽广，但多是‘坑洼地’。过去，没办法引进大马力机械作业，赶上雨季就成了‘望天田’。”李立立说，村里去年开始建设高标准农田及配套设施，“坑洼地”大变样，“地好了收成就好，明年种粮更有信心了。”

今年，友谊村实现高标准农田建设整村全覆盖。“守着良田，村里推行整村土地托管，整合全村30套农机器具，统一管理调配。”村党支部书记傅驰野说，今年粮食产量比去年增产40万斤，人均增收1000元。

富锦市农业农村局局长张春生介绍，2022年，全市新争取高标准农田建设项目7.71万亩，总投资9560万元；新争取东北黑土地保护建设项目24.41万亩，总投资3.97亿元；全市粮食产量达到63亿斤。

田成方、埂笔直、地平整、渠相连、道纵横……从天空俯瞰黑土地，成片格田整齐划一，蔚为壮观。这样的景象得益于北大荒集团推广实施的一项高标准农田建设的有效措施——格田改造。

“我家这片地总共有340亩，经过格田改造，小田变大田，低洼地改造成平整地，今年水稻亩产1400多斤，比去年提高30斤。”北大荒集团八五六农场有限公司第六管理区种植户吕向民说。

“格田变大之后，有条件进行智能化改造，对作物生长及大田环境开展全过程监测。”八五六农场公司农业生产部部长曹宇介绍。

“预计今年年底前，全省累计建成旱涝保收、稳产高产的高标准农田面积将超过1亿亩。高标准农田建成后，亩均粮食产能可增加10%至20%。”黑龙江省农业农村厅厅长王兆宪介绍，通过大力实施黑土地保护工程，全省耕地质量平均等级为3.46等，高出东北黑土区0.13个等级。

打响自主牌，全力推进“种业振兴”

整理实验数据、分析稻谷品质……今年冬天，黑龙江省农业科学院水稻研究所的研究员潘国君和往常一样在实验室里忙碌着。

潘国君团队培育的“龙粳31”，已成为全国推广应用面积最大的自主创新粳稻品种。以“龙粳31”为代表的系列品种，已成为黑龙江省主栽品种。“如今我们的品种单产已经很高，可是科技创新无止境，还要力争在产量、抗性以及食味品质方面不断取得新突破。”潘国君说。

种子是农业的“芯片”。今年印发实施的《黑龙江省种业振兴行动实施方案》，以“资源保护、创新攻关、企业扶优、基地提升、市场净化”五大行动为重要抓手，为黑龙江种业振兴制定了时间表、路线图。同时提出，加强国家级大豆种子基地和玉米、水稻等良种繁育基地建设，加快优质高产农作物品种选育和更新换代，实现主要农作物良种全覆盖。

“今年我们审定主要农作物新品种424个，其中水稻222个、玉米104个、大豆87个、小麦11个。”黑龙江省农科院院长刘娣介绍，省农科院着力推进种业创新，指导全省种植户科学选种用种，促进粮食增产、农民增收。

位于北大荒垦丰种业股份有限公司研发大楼地下一层的种质资源库，存放着9万余份珍贵的种质资源。公司大豆研究院院长胡喜平是垦丰种业引进的研发专家之一，他正带领团队解析种质资源所含有的有育种价值的功能基因，目前开发的用于抗灰斑病育种的功能型芯片，为黑龙江省大豆抗灰斑病分子辅助育种奠定了基础。“我们正迎来种业创新的突破期。”胡喜平说，去年大豆新品种“龙垦3092”通过审定，在保持蛋白质含量40%、脂肪含量20%的同时，每亩单产可比当地主栽品种增产10%以上。

深入实施种业振兴行动，黑龙江步履坚定——

推进种业自主创新攻关，黑龙江省财政投资共安排3亿元用于种业创新，其中安排3996万元支持省农科院、东北农大建设玉米、水稻、马铃薯等种质资源改良和育种平台建设。支持北大荒垦丰种业牵头承担国家大豆育种攻关任务。继续实施大豆良种生产能力提升补助政策，对省内生产规模较大的17家大豆种子企业补助资金2482.65万元，推动种业企业做大做强，推进良种繁育基地建设，全省国家级制种大县和区域性良种繁育基地达到19个，大豆和常规稻良种繁育基地面积位居全国前列。

争当排头兵，农业插上“科技翅膀”

“今年玉米丰收，多亏了这些装有‘大脑’的‘大铁牛’。”哈尔滨市双城区铧镒现代农机专业合作社种植大户付长世指着10台大型农机说，“这些拖拉机装载了北斗导航系统、物联网等智慧农业技术。”

“‘铁牛’自己跑，收成特别好。”铧镒现代农机合作社理事长杜滨笑说，合作社目前有500余套先进大中型农机具，“这几年，黑龙江惠达科技发展有限公司为我们提供智慧农场方案，播种、插秧、施肥、收割全部实现自动化。”

“春耕时，安装了北斗导航无人驾驶系统的高速精量播种机穿梭田间，速度快、效率高，而且株距、行距均匀，苗量精准。”付长世说，“一天就能多起100亩地，一亩地还可多收益20多元。”

“我们持续在农业设备科技创新上投入力量，让农民在手机上一键可实现自动耕、种、管、收等作业监测。”黑龙江惠达科技有限公司负责人张宇说。

全国最大的大豆生产地级市——黑河市开展大豆科技自强“伙伴行动”，创建千亩方示范基地，示范推广110厘米大垄密植等绿色优质高产高效生产模式。2022年，全市大豆实播2190.1万亩，比上年增长25%。

“我们种植了4万亩大豆，喜获丰收。”黑河市逊克县丰盈现代农机专业合作社理事长姜东华说，“各级政府把藏粮于地、藏粮于技战略落到了实处，我们种粮有奔头。”

农业现代化关键在科技、在人才。黑龙江把发展农业科技放在更加突出的位置，大力推进农业机械化、智能化，给农业现代化插上科技的翅膀。截至2021年底，黑龙江省农作物耕种收综合机械化率稳定在98%以上。2021年，全省农业科技进步贡献率达到69.3%，居全国领先水平。

《 人民日报 》（ 2022年12月23日 01 版）

(责编：袁勃、牛镛)

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