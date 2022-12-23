本报北京12月22日电 （记者陆娅楠）国家统计局近日发布数据显示：1至10月，装备制造业利润同比增长3.2%，增速较1至9月加快2.6个百分点，连续6个月回升；10月当月，装备制造业利润同比增长25.9%，实现快速增长。

装备制造业利润明显回升的同时，工业企业利润行业结构不断优化。1至10月，装备制造业利润占规上工业的比重为32.2%，较1至2月提高7.1个百分点。装备制造业全部8个大类行业利润均较1至9月改善。

分行业看，1至10月，电气机械行业受新能源产业带动，利润大幅增长29.0%，增速加快3.7个百分点；铁路船舶航空航天运输设备行业利润增长13.7%，增速加快4.2个百分点。随着促进汽车消费政策持续显效，汽车销售保持较快增长，带动行业利润增长0.8%。

1至10月，随着稳外资政策持续发力，外资和中小企业利润有所改善。今年以来，帮扶中小企业纾困解难有关政策落地见效，1至10月中小企业利润同比增长1.4%，持续保持增长。

《 人民日报 》（ 2022年12月23日 01 版）

(责编：袁勃、牛镛)

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