西藏粮食产量连续8年稳定在100万吨以上
2022年12月23日05:39 | 来源：人民网－人民日报
小字号
本报拉萨12月22日电 （记者申琳、徐驭尧）记者从西藏自治区农业农村厅获悉：西藏2022年落实粮食播种面积288.9万亩，粮食产量达107.3万吨，同比增加1.15万吨，粮食产量连续8年稳定在100万吨以上。明年，西藏将加大高海拔地区良种推广力度，确保2023年青稞良种覆盖率达到93%。
今年以来，西藏自治区农业农村厅通过良种良法良田配套、农机农艺融合等方式，建设青稞万亩、千亩、百亩高产示范区共计200个，持续开展测土配方施肥、绿色高质高效示范各190万亩。此外，西藏稳定实施农机购置与应用补贴政策，深入开展主要粮食作物生产全程机械化推进行动，预计主要粮食作物（青稞）耕种收综合机械化率达69.8%，较去年提升1.8个百分点。
《 人民日报 》（ 2022年12月23日 07 版）
(责编：袁勃、牛镛)
关注公众号：人民网财经
分享让更多人看到
推荐阅读
- 推动行业高质量发展 中电建协5年修订发布火电工程标准60余项
- 人民网北京12月22日电 （记者杜燕飞）日前，中国电力建设企业协会（以下简称中电建协）召开第八届会员代表大会。记者从会上获悉，5年来，中电建协先后修订发布火电工程标准60余项，推动电力建设行业高质量发展。…
相关新闻
- 评论
- 关注