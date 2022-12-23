本报拉萨12月22日电 （记者申琳、徐驭尧）记者从西藏自治区农业农村厅获悉：西藏2022年落实粮食播种面积288.9万亩，粮食产量达107.3万吨，同比增加1.15万吨，粮食产量连续8年稳定在100万吨以上。明年，西藏将加大高海拔地区良种推广力度，确保2023年青稞良种覆盖率达到93%。

今年以来，西藏自治区农业农村厅通过良种良法良田配套、农机农艺融合等方式，建设青稞万亩、千亩、百亩高产示范区共计200个，持续开展测土配方施肥、绿色高质高效示范各190万亩。此外，西藏稳定实施农机购置与应用补贴政策，深入开展主要粮食作物生产全程机械化推进行动，预计主要粮食作物（青稞）耕种收综合机械化率达69.8%，较去年提升1.8个百分点。

《 人民日报 》（ 2022年12月23日 07 版）

(责编：袁勃、牛镛)

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