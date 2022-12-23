本报记者 孙 超

湖南省衡阳市茶山坳镇堰头村村民在农田边灌溉。

曹正平摄

清淤疏浚后的衡东县莫井河风景如画。

贺慧君摄

祁东县白地市镇车壁塘河，刘增科驾驶挖掘机正在实施清淤疏浚作业。

本报记者 孙 超摄

衡山县丁家港清淤疏浚工程实施前杂草丛生。

衡阳市水利局供图

丁家港清淤疏浚后河水通畅。

王皓永摄

引子

两组数据耐人寻味—据湖南省气候中心监测，今年湖南气象干旱重旱面积占全省100%，干旱综合强度达有气象记录以来最强。面对不利气候条件，今年湖南省衡阳市夏粮产量达3.97万吨，同比增长1.7%；早稻产量98.85万吨，同比增长0.2%。

大旱之年获丰收，奥秘何在？

在衡阳市祁东县白地市镇香锦坪村，两排笔直的水杉树下，车壁塘河水缓缓流淌。浅水覆盖的河床上，一台挖掘机正伸展铁臂铲除河岸护坡上的杂草和淤泥，开展清淤疏浚作业。“水是庄稼的命根子。”香锦坪村村民彭冬亮说，今年遭遇极端干旱天气，田间灌渠始终供水充足，这与小微河道清淤疏浚密不可分。

习近平总书记指出：“既要重视大型水利工程这样的‘大动脉’，也要重视田间地头的‘毛细血管’，解决好农田灌溉‘最后一公里’问题。”

9月13日，水利部举行长江流域抗旱保供水保秋粮丰收有关情况新闻发布会。湖南省水利厅厅长罗毅君在会上介绍，7月以来，湖南长时间维持晴热高温天气，高温时间之长、降雨之少、河湖水位之低、蒸发量之大均超过历史同期。湖南充分发挥水利工程“抗大旱、抗长旱”基础作用，开展渠道清淤扫障等，做到一水多用、细水长流。

2021年8月，衡阳市在湖南省率先开展小微河流清淤疏浚五年行动。衡阳市河长制工作委员会办公室印发的《关于进一步开展农村小微河流清淤的通知》提出，“十四五”期间完成全市5000公里小微河道清淤疏浚。目前，衡阳市已完成小微河道清淤疏浚2000余公里。

小微河流，是指流域面积小于200平方公里的河流。境内拥有湘江及其几条支流的衡阳市，何以如此看重小微河流的清淤疏浚？淤塞的小微河流如何实现畅通？畅通后的小微河流在大旱之年发挥了怎样的作用？日前，记者走进衡阳市一探究竟。

“作为田间的‘毛细血管’，小微河流通畅，才能为农田引来源头活水”

行行油菜泛着绿意，汩汩清流淌入田间，彭冬亮站在田埂上，脸上露出欣慰的笑容。他家有5亩耕地，上半年种植早稻，亩产800多斤，下半年栽种油菜，眼下长势喜人。

“稻谷能丰收，油菜长得好，全靠水来浇。小微河道清淤疏浚，解了大伙儿的灌溉难题。”指着眼前这条穿村而过的车壁塘河，彭冬亮说，过去河道泥沙淤积，河床逐年抬高，车壁塘河成了一条浅浅的“水沟”，每逢春夏之交，雨水充沛，河水便倒灌农田，造成庄稼倒伏烂秧；入秋之后高温干旱，水分蒸发量大，车壁塘河又频频断流，水位低至无法自流，此时正值晚稻抽穗关键期，乡亲们只得把电线拉到田间地头，通过高压水泵抽水灌溉，每年每亩地至少得缴80元电费。

彭冬亮的烦恼，同样困扰着不少衡阳农民。在很多人的印象中，湖南是水乡泽国，水资源丰富。事实上，湖南的水资源地区分布极不均匀，衡阳所在的衡邵丘陵地区因受旱范围广、频率高，被称为“衡邵干旱走廊”。这里既是湖南的粮食主产区之一，也是湖南水资源量较少的地区。

“除开自然因素，河流汛期大水漫溢，旱季不易储水，背后有着河道淤塞的共同原因。”衡阳市水利局河湖与水资源中心主任肖静带着记者沿车壁塘河一路探访，部分尚未开展清淤疏浚的河道已不复河流模样，无人机俯瞰时如同一道轮胎印，水量稍大即会酿成洪灾。像车壁塘河这样流域面积小于200平方公里的河流，被称作小微河流。在衡阳526条大小河流中，小微河流有483条，占比超过九成。小微河流长度5200多公里，占全市河流总长的93%。

“可以说，衡阳市百分之百的小微河流都曾不同程度地存在淤塞现象。自上世纪60年代后，衡阳市境内大多数小微河流没有系统清理过，河道日渐淤塞，影响农业生产和村民生活，群众反映和诉求较为强烈。”肖静说。

2021年8月，衡阳市在湖南省率先开展小微河流清淤疏浚五年行动，衡阳市河长制工作委员会办公室印发的《关于进一步开展农村小微河流清淤的通知》提出，“十四五”期间完成全市5000公里小微河道清淤疏浚。清淤疏浚验收结果纳入对各县市区河长制工作年度考核评价。车壁塘河随即被列为首批小微河道清淤疏浚项目，已完成清淤疏浚的河段，过水条件大幅改善。

“天上望又望，不如地下清河塘，乡亲们再也不用看天吃饭了。”彭冬亮说，车壁塘河清淤疏浚工程立竿见影，即便今年天气最干旱的那段日子，灌溉水源也能稳定自流进入田间，不必像以往那样拉电线、接水泵、抽水浇灌了，既节省了用电成本，又确保庄稼平稳度旱。据了解，香锦坪村1870亩耕地已全部实现灌溉水源稳定自流。

“作为田间的‘毛细血管’，小微河流通畅，才能为农田引来源头活水。”肖静说，在今年的极端干旱中，小微河道清淤疏浚与否在很大程度上决定了河流蓄水率。根据疏浚任务完成的程度不同，呈现出明显的梯度区分，“以衡阳县为例，该县25条完成清淤疏浚任务的小微河流中，今年干旱期仅1条断流；36条部分完成疏浚的小微河流，干旱期有2条断流；16条尚未清淤疏浚的小微河流，则有4条断流。”

“推进小微河道清淤疏浚，是打好抗旱保水保苗主动仗的重要一招。今年虽是大旱之年，衡阳市的早稻和夏粮产量却双双实现同比增长。”衡阳市水利局局长周志敏介绍，据湖南省气候中心监测，截至10月24日，湖南气象干旱重旱面积占全省100%，特旱面积占全省95%，综合强度达1961年有气象记录以来142次区域性干旱过程最强。得益于农田水利设施建设和小微河道清淤疏浚行动的实施，衡阳各县市区均未出现大规模的灌溉缺水情况。今年，衡阳市夏粮产量达3.97万吨，同比增长1.7%；早稻产量98.85万吨，同比增长0.2%。

“小微河道清淤疏浚跑出加速度，得益于资金保障”

大雪时节，香锦坪村飘起点点雪花，车壁塘河河道内，每隔三五百米就有一台挖掘机正在作业。“冬季河流水位低，清淤疏浚正当时。”肖静说，衡阳市连日来持续加大协调力度，计划在土地冻硬前基本完成车壁塘河全线清淤疏浚，竣工后将进一步提升抵御水旱灾害的能力。

手握操纵杆，脚踩离合器，挖掘机手刘增科动作娴熟，黑黢黢的淤泥被悉数清运上岸。“一铲一放，我们都需严格按照技术规范作业。”刘增科说。肖静介绍，今年5月，衡阳市河长制工作委员会办公室印发《关于下达全市2022年小微河流疏浚清淤计划的通知》，其中提出“小微河流疏浚清淤严格按照水利部发布的《疏浚与吹填工程技术规范》等技术标准与规范执行。”

连日来，刘增科早出晚归连续作业，已从车壁塘河淤塞的河道中清理出5000多立方米河泥和砂石，经初步估算，可有效扩大河道容积3000多立方米，河道深度下拓近半米。“衡阳市今年计划疏浚河道1153公里。”肖静说，据统计，截至12月9日，全市共出动挖掘机800多台、运输车1300多台、人员3万多人次，清理淤泥500多万立方米，实际疏浚河道1255公里，“已超额完成全年清淤任务。”

“小微河道清淤疏浚跑出加速度，得益于资金保障。”周志敏介绍，水利部门每年都会提前编制冬修水利预算，但根据河流分级标准，流域面积超过1000平方公里的属于大江大河，主要由国家投资治理；流域面积200至1000平方公里的属于中小河流，由国家部分投资、省市按比例配套资金；流域面积小于200平方公里的小微河流，过去没有针对性的清淤疏浚专项资金。

去年5月，衡阳市河长制工作委员会办公室印发的《关于充分发挥党建引领作用，以高质量党建促进河长制工作高质量开展的通知》提出，“各级河长办选取一段小微河流（流域面积200平方公里以下，不低于3公里），联合乡村社区，投入资金，开展河道清淤、绿化和整治工作”。今年3月，衡阳市河长制工作委员会办公室印发的《关于报送全市2022年小微河流疏浚清淤计划的通知》明确，对完成任务验收通过的河流（段），按每公里1万元进行奖补。

今年9月，农业农村部、水利部等8部门联合印发《关于扩大当前农业农村基础设施建设投资的工作方案》，其中提出，开展农村河塘清淤整治、水系连通及农村水系综合整治、坡耕地水土流失治理、淤地坝建设、山洪灾害防治，做好农村水利设施维修养护，实施一批其他农村水利基础设施项目，进一步夯实农业农村发展水利基础。

摊开一摞资金使用明细表，周志敏逐项为记者算起账来：车壁塘河清淤疏浚工程总投资150余万元，其中衡阳市按照每公里1万元进行奖补，共计20余万元；祁东县按照等比例配套，共计20余万元；通过整合农业农村部门的农田水利建设资金110余万元，对与车壁塘河相连的灌渠、排渠实施高标准整治建设，进而使水系连通、河道渠道畅通。

一河碧水穿村而过，两岸水杉郁郁葱葱，清淤疏浚后的车壁塘河清澈见底，不仅灌溉了上千亩农田，还逐渐成为小有名气的旅游目的地。白地市镇以打造生态和农业产业风光带相结合的特色生态旅游河为目标，在清淤疏浚的基础上，新增了1.5公里的红叶石楠树风光带，在河岸沿线大规模种植格桑花、兰花、金盏菊等观赏花卉和香芋等传统农作物。如今，两岸花果飘香，一年四时有景，成为群众赏景、乐水、郊游的好去处。

2021年12月，湖南省河长制工作委员会办公室评选出2021年湖南50条“美丽河湖”，车壁塘河祁东县白地市镇段榜上有名。

“去年以来，全市统筹各类涉农资金逾7000万元，累计清淤疏浚小微河流2000余公里。”周志敏说，所有清淤疏浚工程全部经各县市区验收合格，衡阳市河长办、衡阳市财政局复核抽查通过率为100%，“全市2023年小微河道疏浚清淤计划目前已进入编制阶段，预计实现清淤疏浚1000公里以上。”

补齐水利设施短板，助推灌溉节水、农业增效。在衡阳县长安乡，地处柿竹水库下游33公里远的种粮大户廖玉平过去没少为灌溉发愁，他流转的3700多亩耕地全部位于柿竹水库尾灌区。由于河道内草木丛生，加上沿途渗漏蒸发，每次水库放水，大约需要一周时间才能流至廖玉平的田间地头。“流量少，流速慢，时间难把控，给农业生产带来很大的不确定性。”廖玉平说。

今年6月，柿竹水库下游河道清淤疏浚工程全线竣工，上游来水20个小时即可抵达尾灌区，这对于采用机械化适度规模经营的廖玉平而言，受益明显。“以前，上游来水慢，耕地这头已经有水了，那头还是干的，植保无人机和大型收割机只好分批作业，耽误了宝贵的抢收抢种时间。”廖玉平说，如今上游来水快，晚稻插秧时间由过去的8月初提前至7月20日左右，更利于抽穗扬花期时避开“寒露风”天气。“不仅如此，由于河道沟渠水量增加，我家的自流灌溉面积也增加了600多亩，每亩节约成本80元左右，亩均利润增加一成多。”

“清淤疏浚是群众身边事，只有为民、惠民、靠民，才能打通小微河道清淤疏浚‘最后一公里’”

肩背一只竹篓，手持一柄长钳，彭冬亮每天清晨沿车壁塘河徒步巡护，从捡拾垃圾到清理杂草，确保河水顺畅流入田间。

“清淤疏浚水畅流，长期保持靠大家。”彭冬亮说，过去河道常年淤塞，导致村民们也随意往河道里丢垃圾，既污染了生态环境，又加剧了河道淤塞程度。清淤疏浚工程实施后，眼见着水清岸绿，许多乡亲自发加入志愿者团队，每天轮流巡护河道。如今，“衡阳群众”祁东志愿者协会定期在车壁塘河开展巡河活动，彭冬亮与十几名志愿者一道，共同守护来之不易的畅流之水。

“村里的河道村民清，自家的灌渠自家护，疏通河道也疏通了民心。去年全市召开‘屋场+河长制’恳谈会1000余次，收集意见建议4219条，逾六成涉及河道清淤疏浚。”周志敏介绍，2021年，衡阳市委组织部与市河长办创新推进“党建+河长制”工作，通过召开屋场恳谈会，将群众的建设性意见纳入小微河道清淤疏浚五年行动中。

车壁塘河全线清淤疏浚工作加速推进，得益于一场推心置腹的屋场恳谈会。今年11月18日，衡阳市河湖与水资源中心党支部赴祁东县白地市镇白地市村开展“党建+河长制”宣传活动，组织当地党员干部、群众代表20余人开屋场恳谈会，了解当地开展河湖整治及小微河流清淤疏浚行动等工作开展情况。

“车壁塘河下游这一段治理好了，上游还有几公里没有清淤疏浚。”“新整治好的护坡上光秃秃的，能不能搞点绿化美化？”“河堤宽了，能不能修点机耕道？”恳谈会上，乡亲们你一言我一语，就如何提升当地车壁塘河水质和周围环境建言献策。白地市镇领导当场表态，车壁塘河上游河道清淤疏浚工作已全面启动，将在加速推进的基础上充分吸纳群众意见，做好配套设施完善。

“清淤疏浚是群众身边事，只有为民、惠民、靠民，才能打通小微河道清淤疏浚‘最后一公里’。”周志敏说，衡阳市依托屋场恳谈会，因地制宜探索筹工筹劳、志愿服务等模式，引导群众自发参与农田水利建设。

衡南县三塘镇种粮大户刘本东在先锋水库的灌渠周边流转了200亩农田，其中260多米干渠常年淤塞，为了在引水灌溉期增加水量，刘本东每年都要自费请人清理淤泥。这样的短期清理治标不治本。但彻底清淤，至少要一次性投入数万元。“我虽是种粮大户，但渠道清淤后获益的又不止我一个。”刘本东有些犹豫。

去年年底，三塘镇河长办将刘本东和与其共用灌渠的上下游群众请到了一起，召开恳谈会。经过讨论，大家最终达成一致，由刘本东出资金，负责物料供应和运输费用，其他群众投工投劳，争取把260多米干渠一次性清淤到位。最终，近30名上下游群众投工投劳共同参与，刘本东仅出资2700多元，3天时间就完成了渠道清淤。

2021年5月，《衡南县“屋场恳谈+河（塘）长制”工作方案》出台，当年衡南县召开与治河有关的屋场恳谈会400余次，收集各类问题和建议1500多条，建设了县、乡示范河25条，疏浚河道210公里，绿化、亮化河道70多公里，打造微景观近20处。

“以屋场恳谈会为载体，我们探索出了上下游共治、水岸同治、标本兼治的新路子。”衡阳市市长朱健表示，未来还将持续鼓励民间力量参与乡村河流的建设和治理，通过市财政投入形成带动和杠杆效应，吸引民间筹工筹劳、社会资金参与。同时，进一步整合水利、农业农村、乡村振兴等领域涉农涉水资金项目，形成全社会共同推动农田水利建设的合力。

《 人民日报 》（ 2022年12月23日 13 版）

(责编：袁勃、牛镛)

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