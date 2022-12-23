王 浩

耕地是粮食生产的命根子。坚持数量与质量并重、建设与管护并重，高质量建设高标准农田，我们一定能把饭碗牢牢端在自己手中

通渠清淤、挖槽砌砖，江西省安福县的高标准农田施工现场，一派火热场景。“趁着冬闲，我们调集上千人、200多台套机械，计划完成5.7万亩建设任务。‘饭碗田’质量更高了，来年粮食丰收底气足足的。”县农业农村局农田建设股股长朱涛说。

耕地提质量，丰收添保障。党的二十大报告提出，“逐步把永久基本农田全部建成高标准农田”。放眼广袤田野，从通水修堰到平地扩路，各地铆足干劲，倒排工期，不断推进高标准农田建设。到今年底，全国将累计建成10亿亩高标准农田，稳定保障粮食产能在1万亿斤以上，越来越多的“巴掌田”“望天田”变为“大格田”“丰产田”。

耕地是粮食生产的命根子。完善的农田基础设施，灌排有保障，农机进得来，土壤肥力足，增强了农业防灾减灾能力，大幅提升了生产效率。数据显示，高标准农田建成后，亩均粮食产能一般增加10%—20%，亩均节本增效约500元。可以说，无论是端稳百姓饭碗，还是鼓起粮农钱袋，都需要持续发力，把更多粮田建成良田，牢牢夯实大国粮仓根基。

让高标准农田真正“高”起来，要坚持数量与质量并重。建设高标准农田是一项系统工程，涵盖了田、土、水、路、林、电等诸多要素。如今的农机“块头”越来越大，机耕道的宽度和承载力要跟得上。有收无收在于水，通水通电才能把灌溉水引到田间地头……可见，只有统筹推进，高标准农田才能真正建一块、成一块。相关部门要聚焦影响耕地质量的关键环节，补短板、锻长板，地块整治、沟渠配套、路网完善、林网建设要同步进行。当前，要抓住冬修水利有利时机，协同推进大中型灌区建设改造和高标准农田建设，不断完善衔接工程和配套工程，让水网、田网、路网相连相通。

建好高标准农田，精准施策是关键。从东北黑土地到华北大粮仓，从西南山地到江南水乡，耕地类型、土壤条件、农业生产方式各不相同，建设高标准农田要因地制宜，对症开方。黑土地是“耕地中的大熊猫”，综合采取保持水土、秸秆覆盖、测土配方施肥等举措，才能有效提升黑土地质量。治理盐碱地是保护耕地的重要课题，相关地区可通过推广耐盐碱品种、改良土壤、工程改造等，不断提升盐碱地利用水平。此外，华北地下水超采区、西北干旱区、南方坡耕地等地区，同样需要依据现实问题，加强攻关，开展试验，探索出可行的建设治理模式。

“三分建、七分管”。建好更要管好，才能让高标准农田持续发挥效益。各地已经摸索出设立“田长制”、管护员，完善考核监督等一系列行之有效的管护机制。接下来，要进一步探索经营主体自管、专业机构托管等模式，调动社会化服务组织、专业合作社等多方力量共同参与。

眼下，冬小麦正安稳越冬，油菜蓄势生长，广袤良田又在孕育新的丰收希望。坚持藏粮于地，高质量建设高标准农田，我们一定能把饭碗牢牢端在自己手中。

《 人民日报 》（ 2022年12月23日 18 版）

(责编：袁勃、牛镛)

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