原标题：卡塔尔基本全面受理银联卡

银联国际今日宣布，与卡塔尔最大收单机构之一卡塔尔伊斯兰银行（QIB）达成合作。后者开通旗下所有商户受理银联卡，并支持银联手机闪付，当地商户的银联卡受理覆盖率随之接近全覆盖，银联移动支付服务覆盖率超过80%。

银联卡已成为到访卡塔尔的国际游客青睐的跨境支付工具。数据显示，近期，中国香港、韩国、泰国、巴基斯坦等地银联卡持卡人在卡塔尔交易规模大幅增长，约30%的交易通过“挥”手机或卡片完成。

顺应旅客消费需求及支付习惯的改变，银联国际在当地央行、我国驻卡塔尔大使馆支持下，携手伊斯兰银行等本地主流银行，提升到访持卡人体验。此次双方合作，推动3万多家商户支持银联卡和银联移动支付服务，重点开通购物、航空、酒店等场景受理，包括卡塔尔机场免税店，卡塔尔航空，万豪、希尔顿酒店等知名商家。

目前，银联受理网络已延伸至全球181个国家和地区6700万商户，其中近100个国家和地区已支持银联移动支付服务。中东11个国家和地区开通银联卡业务，其中阿联酋实现受理全覆盖，土耳其受理覆盖率超95%，约旦受理覆盖率达90%，巴林受理覆盖率达70%。

(责编：曹淼、李源)

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