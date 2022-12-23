卡塔尔基本全面受理银联卡
2022年12月23日08:04 | 来源：中国银联
小字号
原标题：卡塔尔基本全面受理银联卡
银联国际今日宣布，与卡塔尔最大收单机构之一卡塔尔伊斯兰银行（QIB）达成合作。后者开通旗下所有商户受理银联卡，并支持银联手机闪付，当地商户的银联卡受理覆盖率随之接近全覆盖，银联移动支付服务覆盖率超过80%。
银联卡已成为到访卡塔尔的国际游客青睐的跨境支付工具。数据显示，近期，中国香港、韩国、泰国、巴基斯坦等地银联卡持卡人在卡塔尔交易规模大幅增长，约30%的交易通过“挥”手机或卡片完成。
顺应旅客消费需求及支付习惯的改变，银联国际在当地央行、我国驻卡塔尔大使馆支持下，携手伊斯兰银行等本地主流银行，提升到访持卡人体验。此次双方合作，推动3万多家商户支持银联卡和银联移动支付服务，重点开通购物、航空、酒店等场景受理，包括卡塔尔机场免税店，卡塔尔航空，万豪、希尔顿酒店等知名商家。
目前，银联受理网络已延伸至全球181个国家和地区6700万商户，其中近100个国家和地区已支持银联移动支付服务。中东11个国家和地区开通银联卡业务，其中阿联酋实现受理全覆盖，土耳其受理覆盖率超95%，约旦受理覆盖率达90%，巴林受理覆盖率达70%。
(责编：曹淼、李源)
关注公众号：人民网财经
分享让更多人看到
推荐阅读
- 推动行业高质量发展 中电建协5年修订发布火电工程标准60余项
- 人民网北京12月22日电 （记者杜燕飞）日前，中国电力建设企业协会（以下简称中电建协）召开第八届会员代表大会。记者从会上获悉，5年来，中电建协先后修订发布火电工程标准60余项，推动电力建设行业高质量发展。…
相关新闻
- 评论
- 关注