原标题：工商银行支持数字政务建设成效显著

12月20日，由中国电子信息产业发展研究院指导、中国软件评测中心主办的“2022数字政府评估大会暨第二十一届政府网站绩效评估结果发布会”上，工商银行与宁夏回族自治区人民政府合作打造的“我的宁夏”APP脱颖而出，获评优秀等级。据统计，经过近几年持续建设和推广，工商银行已携手各地政府打造出“我的宁夏”“数字雄安”等多个综合性服务平台，智慧政务服务在全国各地落地实施，建成政务类特色场景网点超过1200家。

工商银行充分发挥金融科技优势，携手各级政府部门，深度参与智慧政务建设，积极融入政务互联网，共建金融与政务紧密融合的“数字共同体”，为政府数字化转型积极贡献工行智慧、工行力量。

智慧政务服务硕果累累 示范效应显著

经过近几年持续建设和推广，“我的宁夏”“数字雄安”等综合性服务平台在助推数字城市建设的同时，也显著提升了金融服务保障和供给能力。

以“我的宁夏”APP为例，这是政银合作的一个重要创新举措和创新成果。为大力提升数字政务水平，宁夏回族自治区政府成立工作专班，并指派专人统筹规划、协调、调度全区移动端建设需求，高效推动“我的宁夏”APP建设。工商银行积极响应宁夏回族自治区政府需求，辖属的工银科技有限公司第一时间组建研发团队赴宁夏开展项目研发工作，迅速将工商银行的金融科技能力转化为数字政务建设能力。工商银行宁夏分行专门成立了“数字政务金融服务团队”常驻“我的宁夏”项目组，在协调相关各方的基础上，充分挖掘高金融价值场景，倾力打造“政务+金融”良好发展生态。通过政银高效协同、密切配合，经过3年的建设，“我的宁夏”APP已成为“数据多跑路、群众少跑腿”的标志性数字政府工程。

作为政银密切合作打造出的创新模式，“我的宁夏”APP已经在服务经济社会民生方面发挥出巨大作用。

在政务服务推进方面，依托“我的宁夏”APP，宁夏当地的人社、公安、文化旅游、发展改革等部门的50余个政务信息系统得到进一步打通，全区政务数据交互共享能力显著提升。截至2022年12月20日，“我的宁夏”APP实现1500多个事项“指尖办”、3500多个事项“掌上查”，为群众办事近1200万件。

在金融服务供给方面，工商银行宁夏分行加快数字化转型发展，锻造场景化金融服务输出能力，借力“我的宁夏”APP不断优化数字化场景生态，全面构建“政务+金融”融合发展、服务民生的互联生态，为广大群众提供更加便捷普惠的金融服务。比如，上线了秒杀专区、惠民消费券、机动车预约检测、就医服务、课后托管费缴纳、地市专区、智慧社区、生活缴费专区等，涵盖百姓生产生活消费的诸多方面。

在民生服务保障方面，疫情期间，“我的宁夏”APP高效上线了“防疫健康码”“健康融合码”“场所码”“亲朋健康码”“疫苗接种查询”“核酸检测查询”等功能，为疫情防控和便利群众防疫提供了有力保障。随着国家疫情防控政策的不断优化，“我的宁夏”APP也不断优化相关技术服务，更好地支持统筹疫情防控和经济社会发展。

打造“1+N”智慧政务产品体系 全面赋能政务服务

依托领先的科技优势和深厚的客户基础，工商银行围绕服务渠道和垂直领域建设，打造了“1+N”立体的智慧政务产品体系，全方位赋能政务服务各领域，通过数字金融服务助力数字政府建设。

一方面，构建“互联网＋网点”政务服务模式，提高政务服务能力。随着我国电子政务的不断建设发展，政府门户网站逐步成为群众了解政府工作动态、查阅政府信息的主要渠道，成为政府指引公众办事、实现政务办理线上化的重要窗口。工商银行结合各地政府实际需要，深度参与“互联网＋政务”门户建设，通过门户与当地各厅局系统对接，实现政务服务和便民服务事项应上尽上；通过运用生物识别、人工智能、区块链等新技术提升客户体验和信息安全性，在极大方便人民群众办事的同时，提升政务服务公信力。同时，工行充分发挥网点渠道优势，与政府共享渠道资源，打造“网点+政务”的特色服务网点，有效承载政府服务职能，将营业网点作为政务服务经办窗口，面向群众和企业提供社保、公积金、企业注册登记等服务，实现“政务服务网点办”。

另一方面，深化垂直政务领域合作，为“数字政府”建设提供强有力支撑。在财政领域，工行推出工银e政务综合服务平台，面向财政预算单位提供各类金融和行业服务的一站式办理。在社保领域，搭建工银e社保综合服务平台，依托银行服务渠道，为各级社保机构、参保单位、参保个人等提供社保费收缴、社保待遇直发、电子社保卡签发等一站式服务，实现“政通、民享、企达”。在政法领域，工行推出智慧政法案款管理平台，为法院、公安等政法客户提供案款收缴、发还、明细管理等服务。在医疗领域，工行推出智慧医疗开放平台，围绕医疗、医保和医药联动重点领域，构建“金融+医疗”生态体系，助力医疗卫生管理部门和医院提升内部管理和外部服务水平。在教育领域，工行根据教育客户分层特点，面向培训机构、行业协会、中小学幼等细分客群，推出了涵盖教培资金监管（含课后安心学）、社团协会云、银校通等专属化智慧教育服务平台。在“三农”领域，工行瞄准农村集体产权制度改革契机，在同业率先推出数字乡村综合服务平台，通过“一窗受理”的服务方式，满足各级农业农村管理部门及广大农村集体经济组织的资产、资源、资金信息化管理需求。在工会领域，工行推出智慧工会，为各级总工会、基层企业工会、职工服务中心提供标准、高效、安全、易用的工会数字化全场景服务。

运用金融科技手段 提升智慧政务服务体验

在新一轮科技革命和产业变革背景下，金融科技蓬勃发展，云计算、大数据、人工智能、区块链等信息技术与金融深度融合，为金融发展提供源源不断的创新活力。工商银行将金融科技能力运用到政务信息化建设中，提高政务服务数字化和智能化水平，积极满足人民对美好生活的向往。

打通政务信息孤岛，大幅提升民生服务效率。工行加强与G端政府部门互联互通，在财政、社保、住房等领域，通过直通式处理，提升服务群众和企业能力和水平，降低业务风险，切实落实“让数据多跑路，群众少跑腿”的民生服务要求。在财政领域，积极参与财政部代理财政收付电子化改革顶层设计，“电子化+RPA（机器人流程自动化）”双管齐下推进财政电子化改革。对于可直连地区，通过电子化对接实现财政资金高效、快捷、安全地支付，对于尚不能直连地区，创新运用RPA解决财政与银行之间系统断点，提升支付效率和资金安全。在社保领域，作为合作银行参与制订《社会保险与商业银行系统接口设计规范》并试点实施，推进社保与商业银行交互标准化和规范化，提升服务参保单位和个人水平。在住建领域，通过对接住建部门、房管局、公积金中心等部门，实现在线抵押登记、权证核验、资金监管等，简化群众办理住房按揭贷款流程，缩短办理时间。

运用新技术能力，促进政务服务的智慧化转型。工行积极运用大数据、区块链、人工智能等技术，强化政务服务与金融服务深度融合，实现数字化和智能化。在大数据应用方面，工行加强与政府机构全面合作，通过外部政务数据和内部业务数据联合建模和交叉验证，在上海、北京、浙江、重庆、河南等地推出政采贷、税务贷、普惠贷等普惠金融产品，实现秒批秒贷，解决小微企业融资难和融资贵问题。在区块链应用方面，工行建设资金划拨区块链平台，破解政务资金拨付“透明”与“精准”难题，实现了资金穿透式拨付，开创了政府资金监管的新模式，有力支撑了“廉洁政府”、“阳光政府”的建设。在人工智能应用方面，工行贯彻“以用户为中心”的理念，运用人脸识别、语音识别等技术，实现刷脸就能办事和开口就能办事，实现政务服务智能推荐、千人千面，提供定制化服务，推动电子证照共享复用，让办事少跑腿。（杨帆）

(责编：曹淼、李源)

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