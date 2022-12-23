作为浙江绍兴中心城区，越城区曾是绍兴“染缸”的集聚地之一。近年来，越城以浙江省唯一的传统产业改造提升综合试点为契机，大力探索工业全域治理路径，驱动产业在“腾笼换鸟”中实现“凤凰涅槃”，地方发展空间由此豁然开朗。

推动两大支柱产业“腾笼换鸟”

2018年前后，越城有印染企业47家、化工企业35家，占地面积近万亩、日排污指标超过14万吨，工业总产值超过400亿元，占当地经济生产总值比重接近四成。

袍江区域地处杭绍甬大湾区、长三角一体化中枢之上，有“金扁担”之称。2017年，这里印染、化工产业总产值315亿元，占越城区工业总产值的38.7%。

越城区经信局局长朱建华坦言，印染和化工产业在地方经济增长、带动就业、扩大税收等方面有过重要贡献，但一些企业存在排污负担重、经济效益低、占地浪费多等现象，发展后劲不足，“成长的烦恼”越发突出。

推动两大支柱产业“腾笼换鸟”，对当地经济而言是“伤筋动骨”的变革，必须有“壮士断腕”、走高质量发展道路的坚定决心。2018年，根据绍兴市委市政府部署，越城区全面推动“腾笼换鸟”，启动印染化工产业跨区域集聚提升行动。

记者了解到，目前越城区47家印染企业中，32家企业整合成5个印染组团搬迁转移、集聚提升，已经先后建成投产；其余15家未组团企业通过兼并重组、转型发展、征迁退出等途径腾出发展空间。

当地35家化工企业中，其中21家整合成18个项目与杭州湾上虞经开区签订落户协议、取得项目用地，原企业则有序关停退出。其余14家不符合集聚标准的化工企业，按照征收退出、转型发展等途径提质增效。

崛起两座“万亩千亿”新产业平台

从拿地到开工仅用时22天，2020年6月启动建设、用时一年完成19万平方米建筑体量，2022年7月开始小批量生产，2025年预计产能达到48万片、产值超过34亿元……落地越城的长电科技投资项目，目前已成为浙江省级“未来工厂”。

长电集成电路（绍兴）有限公司公共关系总监朱伊洁介绍，项目总投资80亿元，规划面积228亩，今年底将实现月产5000片12英寸先进封装产能。

印染、化工产业腾挪出来的空间里，生发出集成电路、高端生物医药两大“万亩千亿”新产业平台。

记者了解到，越城区将优化产业生态作为提升区域竞争力、产业内生力的关键支撑。以集成电路为例，重点依托引进豪威集团、中芯国际、长电科技三大组团，打响“建链头部战”“强链集群战”和“补链深耕战”，越城区构建起国内MEMS传感器、功率器件、先进封装、CIS设计等芯品牌，形成较为完整的集成电路产业链条。

目前越城集成电路“万亩千亿”新产业平台已集聚产业链企业98家，平台产值连续三年实现百亿元级增长，2022年总产值预计突破500亿元。

记者了解到，2021年浙江省“万亩千亿”新产业平台考核中，越城集成电路、高端生物医药两大平台位列第一和第四。近三年间，越城共招引10亿元以上投资项目64个，总投资达1800亿元，2022年万向钱潮、比亚迪功率半导体、数字经济产业园等百亿元级项目接续落地。

探索工业全域治理新路径

相较产业搬迁集聚，“腾笼换鸟”的后半篇文章涉及“腾、改、建、营”多个环节，关系到政府、企业、社会、资本等多方面主体，情况复杂，缺少参照。对此，越城区着力探索工业全域治理新路径，取得较好成效。

以印染、化工企业搬迁为契机，当地对所有工业门类开展低效土地治理，以亩均税收5万元以下用地为标准，实现家底“一图清”。此后启动整治提升、拆除重建、关停退出、功能转型“四个一批”行动，推动占地100亩以上低效工业用地连片改造更新、低效企业连片腾退。

此外，越城区先行先试有机更新开发模式的“4类10法”，在浙江全省率先推进战略合作开发、入股基金合作等打法，有效缓解了政府财政压力，调动了企业积极性，探索形成城市有机更新模式。

针对部分企业“不理解、不愿搬”的难题，越城区换位思考，针对性制订配套政策意见、过渡性生产预案，在不突破排污、能耗、产能总量前提下，允许新厂建成后再关老厂，最大程度确保企业产能延续性，减少企业资金压力。

此外，对集聚提升项目探索“容缺审批+并联审批+桩基先行”模式，保障项目快落地，5大印染组团从项目用地摘牌到开建时间均未超过1个月，集聚后较原计划提前3个月投产。

到2025年底，越城区集成电路人才需求预计达到6万人。对此，越城区聚力建设浙江省首个滨海新区人才管理改革试验区，除了引入院士和专家团队，还协调建设绍兴文理学院集成电路产业学院、中芯国际学校、杭州电子科技大学集成电路科学与工程学院等。

绍兴滨海新区管委会主任、绍兴市越城区委书记徐军坦言，探索工业全域治理进程中，越城区产业在“腾笼换鸟”中实现“凤凰涅槃”，发展空间豁然开朗。

2017年至2021年，越城区地区生产总值由575.1亿元增加到1185.3亿元，规上工业总产值由242亿元增加到1696.98亿元；工业投资由14.6亿元增加到100.44亿元；固定资产投资由243.7亿元增加到780.53亿元。（本报记者方问禹）

(责编：王震、陈键)

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