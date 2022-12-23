据新华社广州12月22日电（记者李雄鹰）22日，广东省东莞市中级人民法院对派生科技集团有限公司及其主要负责人唐军、张林等人非法集资案一审公开宣判。派生集团因集资诈骗罪、非法吸收公众存款罪、操纵证券市场罪数罪并罚被判处罚金16.1亿元；派生集团原董事长唐军被判处有期徒刑二十年，并处罚金5150万元；派生集团原总经理张林被判处有期徒刑二十年，并处罚金4100万元。其他44人因参与非法集资、操纵证券市场、虚开增值税专用发票等犯罪，被判处有期徒刑一年六个月至十五年，并处罚金。

法院认为，派生集团及唐军、张林等人的犯罪行为严重破坏国家金融、税收、证券监管秩序，造成巨额财产损失，犯罪情节及后果特别严重。唐军、张林等人具有自首、当庭认罪悔罪、配合办案机关追赃挽损情节。法院根据被告单位及各被告人的犯罪事实、性质、情节和社会危害程度，依法作出上述判决。

公安机关在侦办案件同时，全力开展涉案资金、股票、股权、房产等资产追缴，追缴到案的资产将在判决生效后依法返还集资参与人。

(责编：王震、陈键)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经