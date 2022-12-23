人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

国家重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课 人民网智慧党建体验中心
人民网>>经济·科技

“团贷网”非法集资案一审宣判

2022年12月23日08:52 | 来源：新华社
小字号

据新华社广州12月22日电（记者李雄鹰）22日，广东省东莞市中级人民法院对派生科技集团有限公司及其主要负责人唐军、张林等人非法集资案一审公开宣判。派生集团因集资诈骗罪、非法吸收公众存款罪、操纵证券市场罪数罪并罚被判处罚金16.1亿元；派生集团原董事长唐军被判处有期徒刑二十年，并处罚金5150万元；派生集团原总经理张林被判处有期徒刑二十年，并处罚金4100万元。其他44人因参与非法集资、操纵证券市场、虚开增值税专用发票等犯罪，被判处有期徒刑一年六个月至十五年，并处罚金。

法院认为，派生集团及唐军、张林等人的犯罪行为严重破坏国家金融、税收、证券监管秩序，造成巨额财产损失，犯罪情节及后果特别严重。唐军、张林等人具有自首、当庭认罪悔罪、配合办案机关追赃挽损情节。法院根据被告单位及各被告人的犯罪事实、性质、情节和社会危害程度，依法作出上述判决。

公安机关在侦办案件同时，全力开展涉案资金、股票、股权、房产等资产追缴，追缴到案的资产将在判决生效后依法返还集资参与人。

(责编：王震、陈键)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
推动行业高质量发展 中电建协5年修订发布火电工程标准60余项
　　人民网北京12月22日电 （记者杜燕飞）日前，中国电力建设企业协会（以下简称中电建协）召开第八届会员代表大会。记者从会上获悉，5年来，中电建协先后修订发布火电工程标准60余项，推动电力建设行业高质量发展。…
天津港保税区管委会副主任刘贯虹：科技推动保险业高质量发展
　　人民网北京12月22日电 （记者杜燕飞）“我国保险产业发展潜力大，保险科技发展空间广阔。”日前，天津港保税区管委会副主任刘贯虹在2022第三届全球保险科技大会上表示，天津港保税区将发挥全国首家自贸区内保险产业园的优势，抓住京津冀协同发展战略下保险金融等要素重构的机遇，搭建保险+科技、保险+实体经济合作平台。…
相关新闻
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2022 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部