新华社广州12月22日电（记者胡林果）日前召开的中央经济工作会议强调，把恢复和扩大消费摆在优先位置。“新华视点”记者调查发现，为促消费、稳经济，多地近期密集发放新一轮消费券，涉餐饮、家电、文旅、百货等多领域，规模普遍较大。新一轮消费券呈现发放领域有侧重、投放渠道多元等特点。

各级政府发放消费券

发放方式以数字化为主

家电券、餐饮券、文娱券……据不完全统计，12月以来，全国超过40地宣布启动消费券发放相关活动。

值得注意的是，这一轮消费券发放有省一级的，如福建省安排2亿元支持各地发放消费券；有市一级的，如海口市联合饿了么平台投放350万元外卖消费券，市民可领取总计价值最高134元的消费券红包；甚至部分区一级也发放了消费券，如深圳市福田区发放2000万元消费券、深圳市龙华区发放3000万元消费券。

从消费券支持的消费类别来看，服务性消费类别集中在餐饮消费、文娱旅游等，商品消费则集中在汽车、家电、家具等大件领域。

比如，广州市消费券涵盖轻茶餐饮、超市、电商、百货、正餐住宿五大类，面值从10元至100元不等，总金额达3000万元；武汉市从12月8日开始发放家电家具消费券，投放总金额1000万元。

在文娱领域，湖北于今年12月20日、12月21日开始在全省投放体育类通用消费券和滑雪运动消费券；新疆于今年12月下旬至明年2月发放5万余张、总金额400万元的冰雪旅游消费券。

从发放频次来看，有的地区消费券是分几轮，有的是每天都有，还有的则是每人“仅此一份”。广州市于12月8日起，分三轮发放消费券；海口市的外卖消费券发放频次更高，市民在活动期间内每日均可领取一次消费券；而诸如汽车等大件商品，福州等地则规定“先到先得”“同一用户仅限申领一次汽车消费券”。

消费券精准发放

扶持特定领域、群体

记者调查发现，近期各地发放的消费券，既有通用类消费券，让老百姓能够在日常消费的各个场景使用，也有专属类别消费券，针对特定领域、群体进行扶持。

——扶持因疫情受到冲击的商户和行业。位于广州市白云区的一家酸菜鱼餐馆负责人告诉记者，该店被纳入本轮消费券的政策扶持范围之内。“最近周末的客流量有所回升，几乎一半以上的消费者都是持消费券来的。”

专家表示，政府有针对性地向特定行业发放消费券进行补贴，商家通过改进服务方式、品质提升等满足居民消费需求，以此来带动消费市场的进一步复苏。

——匹配消费者消费意愿。临近年末电子产品的消费也迎来旺季。北京于11月20日至12月31日期间发放6批次绿色节能消费券，适用手机、笔记本电脑、平板电脑、空气净化器等众多品类。北京吴女士说：“在网上看到这次节能消费券可以在线上平台使用，我打算给父母换手机，一款2000元价位的手机能够优惠好几百元。”

三亚市、长沙市、深圳市等地都发放了针对新能源车的消费券，面值均在千元以上，如深圳市南山区明确，购车发票金额在15万（不含）至25万元（含）的，按新能源汽车8000元标准发放云闪付消费券。深圳市民孟先生说：“如今城市里充电桩等配套设施逐步完善，购车优惠也多，正在考虑换一辆新能源车。”

——向特定群体发放专属消费券。记者注意到，随着促消费政策的深入，新一轮消费券发放、使用迎来一些变化，一些地方注重对特定群体的支持。如深圳市南山区对成功签约入职南山企业的2022届高校毕业生发放1000元消费券，太原市为老年群体发放专属消费券，呼和浩特市为网约车司机、货车司机、快递员、外卖员等发放专属消费券。

确保公平、透明、普惠

更好发挥消费券乘数效应

政府出资、平台商户联动、消费者获益，消费券拉动经济的乘数效应明显。中国人民银行广州分行数据显示，在今年首轮促消费中，截至5月7日，广东累计投放涉及金额6.07亿元的政府消费券，撬动消费交易35.81亿元。

清华大学经济管理学院教授孙亚程等专家认为，随着疫情防控的持续优化，消费经营场所更加稳定，消费场景更加丰富，消费潜力有望得到进一步释放。

在提振消费信心的同时，也亟待从保障消费券发放公平性、打通复工复产堵点、提升行业商户供给能力等方面，多层次强化消费券对经济发展的杠杆作用。

不少消费者反映有大额补贴的消费券存在“一券难求”的现象，对此专家表示，有必要进一步完善消费券发放的风控机制，确保发券过程公平、透明、可回溯；新一轮消费券的设计、投放要更加兼顾普惠性、公平性，向低收入人群倾斜。

有消费者反映，有一些商户参与消费券使用的商品是过季商品、折扣商品，有违消费券发放的初衷。专家表示，使用消费券拉动消费的前提，应该是供给正常化，让商品能够真正满足消费需求。

中国（深圳）综合开发研究院数字战略与经济研究所所长曹钟雄认为，一方面，不断优化消费券政策设计，强化消费券对经济发展的杠杆作用，有效夯实经济复苏的基础；另一方面要通过减税降费、加大金融支持力度等举措稳就业、增收入，提升消费信心和能力。

(责编：王震、陈键)

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