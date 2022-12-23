新华社北京12月22日电（记者张辛欣）保障重点企业稳定生产、建立常态化稳定产业链供应链协调机制、聚焦重点消费领域陆续出台新政策……近段时间，一系列政策“组合拳”及时推出，多地多部门紧抓四季度这一关键时间点，切实推动政策措施落地落实、全面见效，助力工业稳增长、企业添动力。

临近年末，齐鲁制药有限公司化药制剂分厂各车间加速生产、倒班运行，十余条全自动包装线高效运转，加速保障抗感染类、抗病毒类等药物市场供应。齐鲁制药有关负责人告诉记者，公司在全国多个生产基地均处于满产状态，在研产品线中，数十个重点产品处于研发关键阶段，按计划稳步推进。

“我们正采取多项措施、千方百计推动重点企业迅速稳产达产、扩能扩产。”工信部消费品工业司副司长周健告诉记者，以药品生产为例，工信部将有关生产企业和重点配套企业全部纳入白名单，“一药一策”制定增产扩能方案，派出驻企特派员，会同当地有关部门帮助解决物流、用工、原材料采购等问题。

把稳生产放在重要位置。不久前，工信部、国家发展改革委、国务院国资委联合印发《关于巩固回升向好趋势加力振作工业经济的通知》，多措并举夯实工业经济回稳基础。

甘肃严格落实优化疫情防控各项措施，梳理重点产业链供应链“白名单”；山西强化复工复产情况调度，进一步畅通制造业产业链供应链；重庆在持续推动重点整车企业复工复产的同时，对零部件配套、物流配送等“堵点”“断点”逐一疏通……助力加快复工复产，各地持续出台举措。

5天，浙江省建德市鑫欣物流有限公司实现从线上办理业务到完工通电。企业负责人告诉记者，针对用电投产的急迫需求，国网建德市供电公司提供零上门、零审批、零投资接电服务，确保企业顺利开工运营。

从制定能源保供应急预案、优化有序用电措施，到开展线路巡检，当前，多地多部门加大力度为实体企业保电稳产。

稳生产、扩需求。消费政策与产业政策“双向奔赴”，助力打通供需，畅通循环。

12月12日，蔚来第30万台量产车在蔚来第二先进制造基地下线，11月当月，企业交付新车同比增长30.3%；12月1日，赛力斯发布产销快报，品牌新能源汽车11月销量11661辆，同比增长154%……把恢复和扩大消费摆在优先位置，全国多地通过联动促销、投放增量指标、推动整车企业和汽车金融让利等多种方式支持汽车消费。

中国汽车工业协会副秘书长陈士华表示，促进消费一系列政策对稳定车市增长起到明显作用，新能源汽车产销持续保持较强增长势头。

巩固工业经济回升向好趋势，主体是企业。落实落细助企纾困政策，对增强市场信心至关重要。

在湖北省襄阳市，税务部门瞄准全市专精特新“小巨人”企业，梳理制定研发费用加计扣除、无形资产成本摊销等“个性化”税收优惠宣传内容；成立专精特新中小企业高质量发展工作专班，定期“把脉会诊”，回应企业诉求。国家税务总局数据显示，截至11月10日，全国税务系统合计办理新增减税降费及退税缓税缓费超3.7万亿元。

近期，人民银行等六部门推出一系列举措，进一步加大对小微企业贷款延期还本付息支持力度，对2022年第四季度到期的、因新冠肺炎疫情影响暂时遇困的小微企业贷款，还本付息日期最长可延至2023年6月30日。

工信部针对大型企业和中小企业等制定了精细化举措。鼓励大企业特别是国有企业发挥好对产业链主体支撑和融通带动作用。在支持中小企业方面，深入开展中小企业服务行动，并以产业集群方式助力中小企业资源对接、要素整合，推进惠企政策落地。

工信部有关负责人表示，将进一步抓紧抓实振作工业经济相关工作，鼓励各地区积极出台配套政策措施，及时协调解决政策落实中的“堵点”“卡点”，前瞻性加强政策研究储备，不断丰富政策“工具箱”。

(责编：王震、陈键)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经