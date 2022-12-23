“黔货出海”正当时 贵阳跨境电商快速增长
2022年12月23日09:06 | 来源：科技日报
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科技日报讯 （记者何星辉）日前，随着一声声汽笛长鸣，满载着贵州商品的中欧班列从贵阳国际陆港出发，经阿拉山口境开往莫斯科沃尔西诺等欧洲城市。这是贵阳跨境电商发展持续向好的一个缩影。如今，轮胎、刺梨、吉他等“黔货”通过中欧班列卖到了全世界。
建成贵阳综保区保税仓库、贵阳陆港国际陆港开港运营、阿里巴巴国际站等多家跨境电商企业落户贵阳……自2018年7月获批全国第三批跨境电商综合试验区以来，贵阳市积极探索试点创新，跨境电商实现了从无到有、从有到优的跨越式发展。今年1—10月，贵阳贵安跨境电商交易额完成7.35亿美元，同比增长197%，呈现快速增长之势。其中，作为贵阳市跨境电商综合试验区的核心区，贵阳综保区充分发挥“大数据+人才”优势，开通贵州首个跨境电商综合服务平台，不断为企业打通“黔货出海”新通道。今年1—10月，贵阳综保区进出口贸易额同比增长133.03%，外贸进出口总额同比增长91.6%，成为贵州首个进出口总额超百亿的园区。
(责编：王震、陈键)
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