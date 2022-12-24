本报北京12月23日电 （记者罗珊珊）商务部23日发布数据显示，2022年1至11月，全国实际使用外资金额11560.9亿元人民币，按可比口径同比增长9.9%（下同），折合1780.8亿美元，增长12.2%。

从行业看，我国服务业实际使用外资金额8426.1亿元人民币，同比增长0.9%。高技术产业实际使用外资同比增长31.1%，其中高技术制造业同比增长58.8%，高技术服务业同比增长23.5%。

从来源地看，韩国、德国、英国、日本实际对华投资同比分别增长122.1%、52.6%、33.1%和26.6%（含通过自由港投资数据）。

从区域分布看，我国东部、中部、西部地区实际使用外资同比分别增长7.7%、28.6%和24.6%。

在对外投资合作方面，今年1至11月，我国对外非金融类直接投资6878.6亿元人民币，同比增长7.4%。其中，流向租赁和商务服务业343.7亿美元，同比增长14.3%；流向制造业、批发和零售业、建筑业等领域的投资均呈增长态势。对“一带一路”沿线国家非金融类直接投资191.6亿美元，同比增长6.5%，占同期总额的18.7%。

1至11月，我国对外承包工程完成营业额8933.9亿元人民币，同比增长4.3%；新签合同额13109.7亿元人民币，同比增长0.6%。对“一带一路”沿线国家承包工程完成营业额719.5亿美元，新签合同额981.9亿美元，分别占总额的54%和50.2%。

刚刚召开的中央经济工作会议提出，更大力度吸引和利用外资。商务部表示，将坚持稳字当头、稳中求进，围绕稳存量、扩增量、提质量，多措并举，通过持续扩大对外开放、持续优化引资结构、持续加大投资促进和服务保障力度、持续优化营商环境，不断提高利用外资的质量和水平。

《 人民日报 》（ 2022年12月24日 04 版）

(责编：袁勃、牛镛)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经