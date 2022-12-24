本报记者 汪志球 黄 娴

傍晚时分，位于贵州遵义市红花岗区迎红街道电厂社区老电厂内的小野马城市营地里，亮起了氛围灯，燃起老式围炉，烤地瓜、烧烤、火锅等美食在折叠桌上铺散开来，精致悠闲的氛围感吸引了不少市民前来露营。

“冬天用围炉烤地瓜既传统又能取暖，氛围很棒，而且里面环境很好，非常适合与亲朋好友小聚。”家住电厂社区的王女士说，“这里的变化很大，以前的环境很不美观，现在打造成一处网红打卡地，不仅提升了城市颜值，还让市民在工作之余有了一个新的休闲去处。”

今年6月，小野马城市营地抓住露营热度升温的机遇应运而生。而在此前，这里是被闲置了几年的建筑工地员工休息区，多是坑坑洼洼的地面、乱停乱放的车辆、摇摇欲坠的工棚。

“在整治社区环境，巩固提升文明城市创建成果的过程中，如何盘活这几十亩地？我们与社区干部、居民代表商议，决定发展夜经济。”电厂社区党支部书记、主任简柱军说，确定了发展业态布局后，小野马城市营地率先入驻，丰富的产品业态、精细化设计的景观绿化、规范的门店管理，在带来烟火气的同时，也把城市一角装点得井然有序。

“营地以盘活城市闲置土地、激发周边消费活力、部分盈利反哺社区为主要运营模式，从而实现互利共赢。”小野马城市营地负责人杨熙雯介绍，营地设有30多个帐篷，日均接待游客300人左右，根据节日特点，适时推出民俗相关或节日专享等主题活动，并利用周边闲置资源开发“网红车摊”，进一步打造消费新业态，为大家提供更多更优质的消费体验。

城市闲置地变成夜经济新载体，不仅能激发消费活力，促进经济发展，也带动了居民就业。据介绍，小野马城市营地最多时有30多名员工，大部分为周边居民。“我在营地负责采购，一个月能拿4000多元工资，离家又近，比在外面打工要好得多。”电厂社区居民李汝筠在营地工作了半年，对工作很满意。

“以文明创建点亮夜经济，让消费更好地拉动经济，就是我们的工作目标。”简柱军说，社区还将科学规划场地布局，新建停车场，招商引进餐饮商家，丰富经营业态，规范夜经济集聚区域管理，让城市烟火气与文明同行，促进城市活力提升，推动辖区高质量发展。

《 人民日报 》（ 2022年12月24日 06 版）

(责编：袁勃、牛镛)

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