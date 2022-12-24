新疆塔什库尔干机场正式通航
2022年12月24日05:09 | 来源：人民网－人民日报海外版
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12月23日10时59分，一架自乌鲁木齐起飞的CZ5193次航班平稳降落在塔什库尔干红其拉甫机场，雪域高原帕米尔迎来首批“空中来客”。这标志着新疆首座高高原机场正式通航。
为改善高原各族群众交通条件，2020年，作为国家“十三五”规划重点建设项目，投资超过16亿元的塔什库尔干机场启动建设。机场开通后，预计可满足年旅客吞吐量16万人次、货邮吞吐量400吨。
图为12月23日，首航航班降落在塔什库尔干红其拉甫机场。
新华社记者 丁 磊摄
(责编：袁勃、牛镛)
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