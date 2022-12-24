国家医保局将全面排查并取消医保不合理限制
2022年12月24日05:10 | 来源：人民网－人民日报海外版
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本报北京12月23日电 （记者叶紫）国家医保局近日印发《关于全面排查并取消医保不合理限制的通知》，将重点排查医保在协议管理、预算管理、审核结算、考核评价、基金监管等方面是否存在不合理限制和要求，直接或间接导致医疗机构在为参保人员提供医疗服务过程中，产生不方便甚至损害参保人员利益的行为。
据悉，此次将采取多种途径进行排查，包括座谈走访、信访渠道、舆情监测等，在全面广泛深入排查的基础上，形成问题清单，并分析原因，明确解决措施。
(责编：袁勃、牛镛)
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