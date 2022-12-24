本报电 （黄昉）12月23日，我国首个单机400兆瓦变速抽水蓄能工程项目——南方电网惠州中洞抽水蓄能电站全面开工。电站总投资约83亿元，总装机容量1200兆瓦，将安装3台400兆瓦机组，其中1台机组为变速机组，力争2025年底前投产发电，将助力粤港澳大湾区加快建设新型能源体系，提升我国抽水蓄能设备装备制造水平。

惠州中洞抽水蓄能电站将安装应用的400兆瓦变速机组，相对于其他300兆瓦变速机组，具有水头高、容量大、转速高等特点，对结构设计、材料选择等方面提出了更高的要求，需要电力电子、控制系统等多个方面技术来配套支撑。当前，南方电网正在加快开展机组模型开发及试验、励磁系统设计等研究工作，力争推动抽水蓄能机组设计制造水平再上台阶。

该电站年设计发电量15.6亿千瓦时，每年可节约系统标煤约45.6万吨，相应可减少二氧化碳排放量122.6万吨。电站建设过程中将拉动上下游产业链投资超过160亿元，年平均间接拉动就业岗位约3400个。

(责编：袁勃、牛镛)

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