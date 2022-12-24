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大国“三农” 气象万千

本报记者 陈晨
2022年12月24日05:58 | 来源：光明日报
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　　 时间，是最忠实的记录者，是最客观的见证者。

　　 回望即将过去的2022年，当我们把镜头对准广袤乡村，一帧帧鲜活的画面为“三农”发展写下生动注脚。看，亿万农民躬身稼穑、现代农机纵横驰骋，汇成2022年全国粮食实现增产丰收、产量连续8年稳定在1.3万亿斤以上的丰收答卷。看，碧水村中绕、青山翠欲滴，汇成宜居宜业、村美人和的美丽乡村图景。看，大棚里木耳破袋而出，果树下柑橘挂满枝头，汇成富民产业蓬勃发展、农民收入持续增长的喜人风景。

　　 农为邦本，本固邦宁。

　　 对一个拥有14亿人口的大国来说，“三农”向好，全局主动。今年，我国粮食产量再创新高，脱贫攻坚成果得到巩固拓展，全面推进乡村振兴迈出坚实步伐……当丰收自泥土中生长，当秀美于山乡间铺展，当喜悦在脸庞上蔓延，一幅农业更强、农村更美、农民更富的锦绣画卷在田畴沃野徐徐展开。

　　夯实粮食安全根基 农业更高质高效

　　 13730.6亿斤！日前，国家统计局发布数据，今年全国粮食总产量比上年增加73.6亿斤，增长0.5%。又是一个丰收年！

　　 看似寻常最奇崛，成如容易却艰辛。今年这份丰收答卷得来颇为不易——要克服去年北方罕见秋汛导致全国三分之一冬小麦晚播、局地发生新冠肺炎疫情、农资价格高位运行、国际粮食市场大幅波动、南方持续高温干旱等诸多不利因素影响，分量沉甸甸。

　　 悠悠万事，吃饭为大。

　　 今年粮食逆势夺丰收，与中央对粮食生产的重视程度之高、支持力度之大密不可分。各地严格落实粮食安全党政同责要求，加强耕地种植用途管控，清理“非粮化”，复耕撂荒地，推行间套复种，千方百计增面积，全国粮食播种面积比上年增加1051.9万亩，增长0.6%，大豆扩种取得实质性进展。中央财政3次向实际种粮农民合计发放400亿元一次性补贴，比上年翻一番；加大农业生产防灾减灾和病虫害防控资金投入，安排16亿元实现小麦“一喷三防”在主产区全覆盖；安排100亿元资金支持南方中稻抗旱保丰收。

　　 中国人的饭碗任何时候都要牢牢端在自己手中。大国粮仓根基之牢，还体现在久久为功抓好耕地和种子两个要害上。藏粮于地——严守18亿亩耕地红线，耕地保护建设持续加力，到今年底将累计建成10亿亩旱涝保收、高产稳产的高标准农田；今年前三季度实施黑土地保护性耕作面积8300万亩，超额完成年度计划面积。藏粮于技——种业振兴行动今年扎实开展，遴选270家国家种业阵型企业，加快打造种业振兴骨干力量；农作物自主培育品种面积占比达95%以上，实现中国粮主要用中国种；农机装备条件持续改善，农作物耕种收综合机械化率超过72%。

　　 在一块块耕地蕴藏的潜力中，在一粒粒种子创造的奇迹里，在一辆辆农机有力的保障下，“中国饭碗”端得更稳、成色更足。

　　 稳的同时，不忘高质高效。我国持续推进农业绿色转型，全国化肥农药施用量连续6年负增长，农产品质量安全例行监测合格率稳定在97%以上，绿色、有机和地理标志农产品累计达6.2万个，越来越多绿色优质农产品摆上百姓餐桌。

　　颜值气质双提升 乡村更宜居宜业

　　 走进甘肃省陇南市康县长坝镇福坝村，小桥、流水、古屋、人家，弥散着浓浓乡韵。村民权连刚站在家门口的“福”广场，脸上挂着笑容，享受着眼前美景。很难想象，几年前的福坝村却是另一番模样——村里到处是泥巴路和水坑，垃圾随处扔，家畜随意行，是脏乱差的“烂泥村”。

　　 为改善村里的人居环境，福坝村在保护好老房古树的同时，实施危旧房改造，修建水景、景观桥、垃圾池、庭院硬化、旱厕改造等项目，昔日的“烂泥村”成了美丽乡村。

　　 “现在，村里的泥巴路成了柏油路，还建了广场，我们住的房子不输城里的，城里没有的小桥流水、田园美景，我们天天都能看到。”权连刚笑着说。

　　 望得见山、看得见水、记得住乡愁。甩掉脏乱差的帽子，村容整洁、景色宜人的美丽乡村越来越多地涌现。目前，全国农村卫生厕所普及率超过70％，生活垃圾进行收运处理的自然村比例稳定在90%以上，全国95%以上的村庄开展清洁行动，村容村貌明显提升。

　　 农村公共基础设施建设持续加强。全国具备条件的乡镇、建制村实现100%通硬化路，农村自来水普及率达到87%，水电路气讯等基础设施不断完善。探索谋划县乡村公共服务一体化示范建设，持续提升农村公共服务质量水平，乡亲们出行、看病、上学更方便。

　　 乡村之美，美在颜值，也美在气质。如今，在文化广场跳舞、到农家书屋读书、去文化礼堂观影，对许多村民来说是再寻常不过的事，丰富的精神文化生活，大大提振了村民的精气神。

　　 清单制、积分制稳步推开，数字化治理方式加快应用，乡村治理效能不断提升；开展高价彩礼、大操大办等农村移风易俗重点领域突出问题专项治理，文明乡风加快培育；传统村落、民族村寨、农业遗迹等保护力度持续加大……种种新气象绘出生态宜居、乡风文明、治理有效的乡村振兴图景，村民生活更舒心惬意。

　　特色产业蓬勃发展 农民更富裕富足

　　 初冬时节，安徽省蒙城县岳坊镇戴尧村村头机器轰鸣，新建的莲藕加工厂正在调试设备，不久后将正式投产。“我们村以前是省级贫困村，这几年，村里立足靠近涡河水资源丰富的优势，打造莲藕产业基地，发展‘藕虾共作’‘莲鱼共养’‘稻虾种植’等，带动群众增收致富。加工厂建成后，不仅实现产业升级，还能解决300余人务工就业问题，增加村民收入。”戴尧村党总支书记戴同阳告诉记者，除了莲藕产业，村里还大力发展种植、养殖等产业，预计2022年村集体经济收入将首次突破300万元，村民们的日子越过越红火。

　　 中国要富，农民必须富。

　　 这一年来，脱贫攻坚成果持续巩固，守住了不发生规模性返贫的底线。脱贫地区特色产业加快发展，832个脱贫县每个县都培育了2至3个优势突出、带动能力强的主导产业，中央衔接资金用于产业发展的比重达55%以上。9月底，脱贫劳动力务工规模达3268.7万人，超额完成年度目标。

　　 乡村振兴，产业兴旺是重点。党的十八大以来，随着乡村产业发展一系列政策措施逐步落地，农业纵向延伸产业链条、横向拓展农业功能，实现全环节升级、全价值提升、全产业融合，为乡村振兴奠定坚实基础。陕西延安的苹果，湖北秭归的脐橙，福建安溪的茶叶……各地因地制宜发展乡村富民产业，不断拓宽广大农民就业增收渠道，老乡们的钱袋子越来越鼓。在产业带动、就业创业拉动下，今年前三季度，我国农村居民人均可支配收入达14600元，实际增长4.3%，快于城镇居民2个百分点。

　　 大国“三农”，成就满满，气象万千。党的二十大报告对全面推进乡村振兴、加快建设农业强国等作出部署，明确了新时代新征程“三农”工作的方向任务。

　　 潮涌于壮阔山河。从白山黑水到南海之滨，从中原腹地到塞上粮仓，在希望的田野上，乡村振兴新的壮丽篇章正在绘就，大国“三农”新的华彩乐章不断唱响。

　　 （本报北京12月23日电 本报记者 陈晨）

(责编：袁勃、牛镛)
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