回首·2022丨上天入海、乘风破浪……纵览2022那些国之重器
2022年12月24日06:07 | 来源：新华社
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回首即将过去的2022
中国在装备制造、生态环境、乡村振兴等领域取得了一系列非凡成就
我们制作了精美海报
图说一年来各领域走过的壮阔征程
此为第一期
纵览2022那些国之重器
上天入海、乘风破浪、贯通聚能、极目远眺、御风翱翔！
统筹：焦旭锋 殷哲伦
设计：殷哲伦
编辑：张铎 卓越
终审：于卫亚 陈知春
记者：马知遥 林善传 郭程 卢汉欣 姜帆 李刚 梁旭 胡超 姜克红 刘大伟
新华社新媒体中心 出品
(责编：牛镛、袁勃)
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