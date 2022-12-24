据新华社北京12月23日电 （记者樊曦）记者从中国国家铁路集团有限公司获悉：2023年铁路春运自1月7日开始，2月15日结束。春运期间，铁路部门将更好统筹疫情防控和春运组织，不断提升铁路运输服务品质。2023年春运火车票将于2022年12月24日开始发售。

春运期间，铁路部门将充分运用我国现代化高铁成网运营优势，加大客运能力投放。按照“充足安排、按需启动，响应快速、应急有备”原则，科学制定客车开行方案，节前高峰日安排开行旅客列车6077对，节后高峰日安排开行旅客列车6107对，最大客座能力较2019年春运增长11%。

《 人民日报 》（ 2022年12月24日 06 版）

(责编：罗知之、陈键)

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