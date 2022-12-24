龙春林 何思源

从江岜沙禾晾。

梁全康摄

涉县梯田的野生药材蝙蝠葛。

龙春林摄

哈尼梯田药食两用的长苞白珠。

龙春林摄

加榜梯田。

张成武摄

核心阅读

今天，在中国广大的农牧区，在重要农业文化遗产所在地，在传统农耕生态系统中，在看似平淡无奇的农田和牧场，到处都有守护家园、保护生物多样性的动人篇章。

我们越来越深切地感到，先民的智慧在保护农业生物多样的同时，也在持续地贡献于自然生态系统的保护和修复。

“在发展中保护，在保护中发展，共建万物和谐的美丽家园”。我国广大农牧区保护和利用生物多样性的长期实践案例，是“人与自然和谐共生”的典型代表，是中华民族贡献给世界的中国智慧。

生物多样性是人类赖以生存和发展的物质基础，关系到当代及子孙后代的福祉。当今，生物多样性的保护和永续利用，已成为社会各界的共识。

我国先民创造了灿烂的农业文明，为中华文明与发展做出了巨大贡献。在漫长的岁月中，农业文明推动社会进步，孕育灿烂的中华文化，闪烁着保护和利用生物多样性的耀眼光芒。今天，在中国广大的农牧区，在重要农业文化遗产所在地，在传统农耕生态系统中，在看似平淡无奇的农田和牧场，到处都有守护家园、保护生物多样性的动人篇章。

云南红河哈尼稻作梯田系统是闻名于世的全球重要农业文化遗产，拥有1300多年历史，是以哈尼族为主的各族人民共垦共创的一种世界罕见的农业文化景观，也是我国山区稻作梯田的典型代表。

勤劳智慧的劳动人民巧妙地把“森林”“村寨”“梯田”“水系”打造成“四素同构”的生态农业系统，充分地利用而且有效地保护了当地的生物多样性。据调查，在这个生态系统中，资源植物种类达151科446属651种，包括食用植物80科226种、药用植物89科255种，表现出高度的资源植物物种多样性。有关研究显示，历史上，哈尼梯田栽培的传统水稻品种多达100多个，在新品种大规模推广和市场经济的大潮下，梯田中仍然保留着51个品种，并且拥有极为丰富的遗传多样性。

此外，哈尼梯田生态系统还拥有很高的动物多样性，除了人工养殖的鸭、鲤鱼、鲫鱼、江鳅、泥鳅、鳝鱼等，还有种类繁多的无脊椎动物。

在我国北方以旱作农业为主的一些农田生态系统中，也存在十分可观的生物多样性。据统计，目前在太行山腹地的涉县旱作石堰梯田系统中，药用植物种类多达123种，其中柴胡、连翘等药材品种尤为受到关注，已成为地理标志产品。在这个系统中，栽培或管理的农业物种达26科57属77种，包括粮食作物、蔬菜作物、油料作物、干鲜果等类型。作物品种则更加丰富，传统农家品种达到了171种。柿子、核桃、花椒等树种以及谷子、豆类等作物，通过混农林种植、轮作倒茬、间作套种等传统耕作技术，将当地丰富的农业生物多样性保护下来。2022年5月，该系统被联合国粮农组织正式认定为全球重要农业文化遗产。

我们越来越深切地感到，先民的智慧在保护农业生物多样的同时，也在持续地贡献于自然生态系统的保护和修复。

在浙江开化钱江源国家公园，山泉流水养鱼系统是我国重要的农业文化遗产。在这里，历经百年的石碑记录着封山育林的传统，人们通过山顶森林涵养水源，利用山区独特的地势落差引山泉溪流建造流水坑塘养鱼。从北宋时期“塘开一鉴”修身养性，到如今“人与自然和谐共生”，这里的阔叶林葱郁，山间清溪迂曲，山下坑塘鱼儿游弋。

进入武夷山国家公园，山水林茶浑然一体，山顶森林葱郁，山腰茶树梯田参差，山下细水长流。茶农说：“森林好，水质好，茶叶品质好。”如今，茶山的传统生态管理促进了现代生态茶园管理发展，也让中亚热带原生性森林生态系统与全球生物多样性保护的关键地区所富有的生态价值成为茶叶的附加值。

在三江源国家公园，牧民们成了生态管护员。长期草原管理与牧业生产，让他们积累了对草原生态系统的认知和适应自然的技能，成为这片土地天然的守护者，而国家公园的保护目标与保护需求让拥有丰富技能的牧民们有了用武之地。

在贵州从江、云南普洱、浙江青田、江苏兴化、陕西佳县、内蒙古阿鲁科尔沁旗、甘肃迭部等地，我国19个全球重要农业文化遗产所在地的生物多样性受到关注。更多的农牧区与自然保护地接壤与交融，人们一直默默守护着他们的家园，守护着那里的生物多样性。

历史上，朱鹮广泛分布在东亚和西伯利亚地区，其野外种群曾一度处于濒临灭绝的境地。1981年5月，仅在陕西省洋县发现7只野生朱鹮。朱鹮对生活环境的要求极为苛刻，经过我国多方面的努力，通过建立自然保护区、开展人工繁育、恢复栖息地等工作，现在朱鹮的种群数量已达到9000余只。曾经濒危的朱鹮得以保护，关键在于栖息地得以恢复。在“朱鹮之乡”，数代人对自然家园悉心守护，他们不在农田中使用农药化肥，也禁止一切破坏自然生态的大型工业活动。如今，这里生物多样性保护成效卓著，国宝朱鹮成为生态保护、可持续发展的“金字招牌”，洋县也成为有机产业示范基地。

随着人类活动的不断加剧、人口数量的不断增加、对生物资源的不合理利用，生物多样性锐减。为遏制生物多样性的丧失，联合国《生物多样性公约》第十次缔约方大会于2010年举行，制定2011至2020年全球生物多样性保护目标。2021年10月，第十五次缔约方大会在昆明召开，20个目标中仅有6个部分实现。

前不久闭幕的《生物多样性公约》第十五次缔约方大会第二阶段会议，通过“昆明—蒙特利尔全球生物多样性框架”。在有限的空间和持续的发展需求下实现这一目标，需要创新保护思路和机制。像洋县这样，在传统生产区域灵活地开展自然保护，实现了生物多样性就地保护的长期成效，让当地居民参与生物多样保护并享受其惠益，让富有智慧的农田、牧场管理长期有效地实现“在地保护”。这是传统农业系统扩大有效保护范围、填补保护空缺、联通自然保护地网络的潜力所在。

“在发展中保护，在保护中发展，共建万物和谐的美丽家园”。我国广大农牧区保护和利用生物多样性的长期实践案例，是“人与自然和谐共生”的典型代表，是中华民族贡献给世界的中国智慧。

制图：蔡华伟

《 人民日报 》（ 2022年12月24日 07 版）

(责编：罗知之、陈键)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经