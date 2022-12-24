本报南宁12月23日电 （记者邓建胜）挖掘机伸展铁臂，工程车往来穿梭，位于广西壮族自治区钦州市钦北区的平陆运河青年枢纽施工现场，一片繁忙景象。平陆运河连通西江干流与北部湾港，是新中国成立以来建设的第一条江海连通的大运河，也是西部陆海新通道的骨干工程。

“平陆运河建成通航后，将为我国西南、西北地区开辟出一条运距最短的出海大通道。”广西平陆运河集团工程部部长何俊辉介绍，自今年8月28日正式开工建设以来，平陆运河青年枢纽、企石枢纽、马道枢纽等控制性工程已完成投资近20亿元，目前正加紧推进相关工作，确保明年一季度全线开工、2026年年底前完成主体工程建设。

2021年4月，习近平总书记在广西考察时强调“高水平共建西部陆海新通道”。党的二十大报告提出“加快建设西部陆海新通道”。今年以来，广西着力完善基础设施体系，进一步提升互联互通水平，优化营商环境，加快推进西部陆海新通道建设。

今年12月2日，北部湾港防城港渔澫港区第四作业区401号泊位通过对外开放验收。其配套的散货专业化中心堆场，实现了应用散货堆场自动化、专业化、无人化。这是北部湾港提升港航设施能力的一个缩影。目前，北部湾港已建成钦州港20万吨级航道、钦州港30万吨级油码头、海铁联运自动化集装箱码头等一批重大项目，年综合吞吐能力达到近3亿吨，航线网络通达100多个国家的200多个港口。

广西加强财政资金统筹，加快港口、铁路、公路、航空、水运等关键基础设施项目建设，提升陆海空互联互通水平。广西壮族自治区发改委党组成员樊一江介绍，截至10月底，全区今年通道建设重大项目累计完成投资553.9亿元，预计全年完成投资超过600亿元。

广西多管齐下持续优化通道营商环境。开展降费集中攻坚行动，目前北部湾港综合收费已与国内其他主要港口基本持平。全面推广“提前申报”等通关模式改革，今年前三季度，广西口岸进口、出口整体通关时间分别为14.6小时、0.73小时，较2017年分别压缩74.2%、94.8%。

“如今，西部陆海新通道运行质量和水平显著提升。”广西壮族自治区交通运输厅厅长刘可介绍，今年前11个月，海铁联运班列共开行8118列，同比增长46%；北部湾港完成集装箱吞吐量623.63万标箱，同比增长15.73%，预计全年有望突破700万标箱。

《 人民日报 》（ 2022年12月24日 01 版）

(责编：罗知之、陈键)

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