■ 邱海峰

“明年经济运行有望总体回升”，日前举行的中央经济工作会议对中国经济作出重要判断，引发海内外广泛关注。

当前，全球经济形势不容乐观，大宗商品价格高位波动，粮食和能源安全问题突出，世界经济可能面临滞胀局面。国际货币基金组织今年已连续3次下调2022年全球经济增长预期，日前该机构最新预测显示2023年全球经济增速降至2%以下的可能性增大。在此背景下，国际社会将更多目光投向东方，期待回升的中国经济为世界经济复苏持续注入中国动力。彭博社近日刊文指出，明年世界经济的表现将像国际金融危机后的2009年一样疲软，但推动全球经济增长的最大动力将是中国。

中国动力在于经济韧性强劲。新冠肺炎疫情暴发以来，国际局势复杂多变，中国经济也受到不小冲击。作为世界经济增长主要引擎，中国如何化解风险挑战、推进高质量发展，成为国际社会普遍关心的问题。回望这3年，从2020年成为全球唯一实现正增长的主要经济体，到2021年经济总量突破110万亿元，再到今年应对超预期因素冲击稳住了宏观经济大盘，中国经济一次次顶住压力，展现了强劲韧性和十足后劲。未来，风险挑战依旧不少，但中国经济韧性强、潜力大、活力足，长期向好的基本面没有变，明年有望在世界经济增速明显下滑的情况下实现经济总体回升，形成一个独立的向上运行轨迹，这对中国自身发展、于世界经济复苏都是巨大利好。意大利国际社会科学自由大学教授安东尼奥·马约基认为，当前世界经济复苏更加脆弱，中国经济持续恢复将对世界经济产生积极影响。

中国动力在于政策加力支持。今年中国经济发展极不寻常，特别是受疫情等超预期因素冲击，二季度前期经济明显下滑。重压之下，中国经济怎么办？4月全面降准0.25个百分点、释放长期资金约5300亿元，5月将大规模增值税留抵退税扩围到批发和零售业等7个行业，8月以来实施制造业中小微企业延续缓缴部分税费、支持企业创新阶段性减税……中国果断应对，及时出台稳经济一揽子政策措施，较快扭转了经济下滑。在泰国开泰银行高级副总裁蔡伟才看来，中国所采取的一系列政策正帮助缓解经济下行压力，使经济迈上更高质量、更可持续的发展之路，为世界经济带来稳定预期。聚焦即将到来的2023年，中央经济工作会议提出因时因势优化疫情防控措施、加大宏观政策调控力度、把恢复和扩大消费摆在优先位置等一系列政策措施，为做好明年经济工作指明了方向，提振了各界信心。

中国动力在于红利持续释放。这一年，无论国际形势如何变幻，中国对外开放不止步，持续释放的发展红利让更多国家和企业受益。从第五届进博会总成交额达735.2亿美元、同比增长3.9%到第132届广交会展品超过306万件、创历史新高，从2022年服贸会达成各类成果1300余个到第二届消博会吸引2800多个知名品牌参展……中国搭台、世界合唱，一年来如约而至的各大展会平台成为世界分享中国蓬勃市场机遇的窗口。不止于此，走出展馆，更多展商成为投资商，深耕中国市场，今年前11个月中国引资规模已超去年创历史新高的全年总额。正如近期多家境外媒体刊文指出的：一个以开放之姿拥抱世界的中国，已成为跨国公司的“避风港湾”和业务增长的重要动力，中国大市场“不可替代”。中国明确将坚持推进高水平对外开放，扩大市场准入，更大力度吸引和利用外资。欧莱雅北亚总裁及中国首席执行官费博瑞表示：“我们对中国坚持扩大开放和共享机遇充满期待。”

面向新的一年，撸起袖子加油干，一个发展更好的中国必将继续增益世界。

（作者为本报评论员）

(责编：罗知之、陈键)

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