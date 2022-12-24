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深化改革提升国企核心竞争力

李 锦
2022年12月24日08:31 | 来源：经济日报
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原标题：深化改革提升国企核心竞争力

国有企业是我国国民经济的支柱。在全面建设社会主义现代化强国的进程中，国有企业必须担当使命任务。应综合施策，持续深化国企改革，提高国企核心竞争力。

中央经济工作会议提出，要深化国资国企改革，提高国企核心竞争力。国有企业是我国国民经济的支柱，在全面建设社会主义现代化强国的进程中，国有企业必须担当使命任务，在更深层次、下更大力气纵深推进国资国企改革，提升国企核心竞争力。

国有企业的核心竞争力，是支持其在市场竞争中创新发展的能力。所谓核心，首先在于科技的独创性与不易模仿性。其次，这是一种综合能力，包含高水平的人力资本、领先业内的核心技术、不竭的创新动力、突出的管理能力、稳固的营销网络、良好的品牌形象、有魅力的顾客服务以及能产生强大影响力的企业文化等多方面。核心竞争力不是短期的爆发力，而是持久发展的能力，具有穿越经济周期、始终保持领先竞争优势的韧性；它不仅仅强调单个企业在竞争中的效率，还体现为国家层面的竞争力，是中国式现代化对国有企业的要求。

深化国资国企改革，与提高国企核心竞争力相辅相成、互为因果。深化国资国企改革为提升国企核心竞争力提供动力与手段，是实施过程；提升国企核心竞争力为深化国资国企改革提供方向与目标，是检验标准。应综合施策，让国资国企改革在提高国企核心竞争力中持续深化。

完善中国特色的现代企业制度，让治理更高效。现代企业制度，体现企业资源配置的高效性，是提升国企核心竞争力的制度基础。国有企业在党的领导与公司治理高度统一、有机融合的基础上，要加快形成有效制衡的治理机制、灵活高效的经营机制、激励相容的激励机制以及监管适宜的监管机制等制度体系，推动企业治理体系和治理能力现代化。

加快布局优化、结构性调整，让主业更集中。持续优化国有经济布局，促使优质生产要素合理流动，有利于突出实业、聚焦主业、做强一业。应加快以优势企业为主体的专业化整合，优化内外资源配置，实现有效供给、优质供给和高端供给，实现企业生产的专业化和企业管理的精干化，让主业更强更优更大。

提升科技创新引领能力，让优势更突出。应坚持创新在企业发展中的核心地位，使国有企业成为原创技术的策源地，加大研发投入力度，加速推进自主创新，下大力气突破和掌握包括基础性技术、颠覆性技术在内的关键技术，从根本上突破核心技术“卡脖子”难题，形成其他竞争对手难于模仿的竞争优势。

健全市场化经营机制，让活力更充沛。国资国企改革必须真正按市场化机制运营，国资改革从“管资产”向“管资本”深层转变，实行政企分开、政资分开、所有权与经营权分开；应不断提升内部生产和管理效率，完善市场化的激励约束机制，特别是在企业内部，营造有利于科研人才交流与成长的工作环境和工作机制，全面激发企业在竞争发展中的内在活力。

加快混合所有制改革，让产业链供应链更有韧性。应推进高质量、优治理的混合所有制改革。在此过程中，国有企业要当好现代产业链“链长”，带动产业链上下游企业融通创新、协同发展，通过补链强链，提升产业链供应链韧性和竞争力，强化对产业链核心环节和关键领域的掌控力，逐步拥有全球领先的产业规模和产业链体系，提升企业全球竞争力。

切实弘扬企业家精神，让动力更强大。企业家是决定企业改革发展的关键变量之一。要鼓励企业家勇于创新，做创新发展的探索者、组织者、引领者，激发内部职工的创业创新热情，提高企业全要素生产率，把国有企业打造成强大的创新主体。以一流企业家队伍支撑国企核心竞争力建设，加快创建世界一流企业。

(责编：罗知之、陈键)
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