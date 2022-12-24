郭子源

原标题：辩证看待居民储蓄意愿上升

居民储蓄意愿上升，受人均可支配收入增长等主、被动因素影响，对此，应辩证看待。居民持有的存款增多，有利于经济稳定，但存款增加过多也会抑制消费。必须把恢复和扩大消费摆在优先位置，持续增强消费能力。

当前，居民的储蓄意愿依然较强。最新数据显示，2022年11月人民币存款增加2.95万亿元，其中住户存款增加2.25万亿元；前三季度，住户存款增加13.21万亿元。今年以来，多个月的住户存款规模增加较多。

从长期看，住户存款增加并非新鲜事，我国拥有相对较高的储蓄率。一方面，改革开放以来，得益于中国经济的高速发展，居民收入持续增长，住户存款也随之增加。另一方面，我国居民的消费习惯具有一定滞后性，倾向于先有积蓄再消费，而不是透支明天的钱买今天的商品，即人们常说的“中国老百姓爱存钱”。近年来，尽管我国的社会保障体系、养老服务体系已日益完善，人们“存钱养老”的顾虑大幅下降，但消费习惯、储蓄倾向具有惯性，改变起来并非朝夕之功。

具体到今年，住户存款的变动却出现了新特征。例如，一般情况下，存款利率上浮、存款增加，但今年存款利率回落，住户存款却也增加了。又如，相较于活期存款，居民更青睐定期存款。这些变化均说明，居民的储蓄意愿有所上升。中国人民银行发布的《2022年第三季度城镇储户问卷调查报告》显示，倾向于“更多储蓄”的居民占58.1%，倾向于“更多消费”“更多投资”的居民分别占22.8%、19.1%。

居民的储蓄意愿为何上升？这其中包括主、被动两方面因素。根据经济学原理，居民的储蓄意愿受诸多因素影响，例如收入预期、存款利率走势、金融市场收益率、购房计划、非预期变动等。从今年的情况看，居民储蓄意愿上升更多基于预防性考量。

从主动因素看，居民人均可支配收入增长，一定程度上带动了住户存款的增长。今年前三季度，全国居民人均可支配收入27650元，扣除价格因素实际增长3.2%。其中，城镇居民人均可支配收入37482元，实际增长2.3%；农村居民人均可支配收入14600元，实际增长4.3%。

再看被动因素。一是消费场景受限。由于疫情多地散发，餐饮、文旅等线下接触型消费受阻；受疫情扰动，居民的流动性偏好有所上升，这也造成了储蓄的被动增加。二是资本市场波动。受资本市场波动尤其是债市波动影响，今年年内，银行理财产品的净值多次出现大幅回撤，部分风险偏好较低的投资者转向了存款市场。三是预期不稳。当前，主要发达经济体通胀高企，全球主要央行的货币政策面临“稳增长、控通胀”两难，世界经济复苏尚存不确定性。

我们应当辩证看待居民储蓄意愿上升。住户部门持有的存款增多，这有利于经济稳定。倘若存款大幅下滑，这不仅会抬升银行的负债成本，也将制约银行的贷款投放能力。但是，住户存款增加过多也会抑制消费增长，消费意愿低迷不利于国民经济恢复企稳。可以预期的是，随着各地复工复产工作有序推进，消费场景将逐步恢复，居民的消费意愿也将稳步回升。

接下来，要把恢复和扩大消费摆在优先位置。一是持续增强消费能力。多渠道增加城乡居民收入，保持物价形势基本稳定，提振信心、稳定预期。二是不断改善消费条件。优化部分消费品的限制性政策，延长优惠政策。此前国务院常务会议已明确提出，将免征新能源汽车购置税政策再延期实施至明年底。三是着力创新消费场景。无人配送技术、智慧超市、互联网诊疗、共享出行等新业态有望加速走入消费者生活，持续拓展消费的内涵与新意，更好地发挥消费对于经济增长的主拉动作用。

(责编：罗知之、陈键)

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