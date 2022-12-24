原标题：华为与诺基亚续签专利交叉许可协议 提升产业可持续创新能力

12月23日，华为与诺基亚宣布续签双方专利许可协议。据悉，受保密条款约束，交叉许可条款不做进一步披露。

“很多中国公司都在参加全球主流的专利池，有的作为权利人、有的作为使用人。通常，大型厂商既是权利人也是使用人，所以大型厂商之间的许可通常是交叉许可。”华为法务部副总裁、重大项目部部长沈弘飞介绍说，在交叉许可协议中，每一方都获得另一方的专利许可，最终由哪一方向另一方净支付许可费，取决于双方的专利价值和市场情况。

业内人士认为，华为和诺基亚都是ICT（信息与通信技术）领域的领军企业，是很多电信标准的重要贡献者，并在全球拥有高价值专利。科技创新企业有相互专利交叉许可的基础。华为是全球最大的电信设备厂商，而诺基亚是蜂窝网络、光终端和固定无线接入等多个领域的领先厂商之一。华为与诺基亚或成为彼此最大的被许可方之一。企业间相互认可知识产权价值，可以促进高价值标准技术研究“投入－回报－再投入”的创新正循环，提升产业的可持续创新能力，为消费者提供更多有竞争力的产品和服务。

华为坚信，保护知识产权是创新的必由之路。多年来，华为与全球主要行业厂商持续开展许可协商，并积极通过专利池与产业分享华为在通信领域的先进技术。据悉，预计2022年，约有3.5亿台5G手机和1500万台网联车获得华为许可；约有3000万家庭用户宽带接入终端获得许可，占全球45%的数据通信连接获得华为许可。

专利的背后是持续的研发创新。近十年来，华为研发费用达到8450亿元人民币，其中2021年研发费用为1427亿元人民币，约占全年收入的22%，在欧盟工业研发投资排行榜名列全球第二。2022年前三季度，华为研发费用为1100亿元人民币，超过去年同期。华为20多年在移动通信、短距通信、音视频编解码、光和路由交换等主流标准上的战略聚焦和持续海量投入，才获得了今天在5G、Wi-Fi、音视频、光和网络联接等领域的技术领先。

面对内外部挑战，华为的选择是，投入研发，面向未来，积极开放与世界合作。据了解，目前，华为拥有全球约10%的4G专利，约20%的5G、Wi-Fi 6和H.266专利，约30%的OTN和10G PON专利，以及约20%的IETF专利。

华为知识产权部部长樊志勇表示：“在2022年，我们签订了超过20个新增或续签的许可协议，包括智能手机、车联网、网络、物联网等领域。仅在网联车领域，我们与约15家车企达成了许可，向包括奥迪、奔驰、宝马、保时捷、雷诺、铃木、兰博基尼、斯巴鲁和宾利在内的知名车企提供我们先进的专利技术。我们很高兴看到我们的技术在汽车和其他垂直行业的数字化转型中作出了重要贡献。”

数字化转型使ICT行业面临巨大的发展机遇，对于主流平台技术标准，需要整个产业的努力。越来越多的企业间相互认可知识产权价值的实践，有利于不断促进和吸引更多产业参与者投入研发创新，维护产业的创新环境，提升整个产业的可持续创新能力。（王惠绵）

(责编：崔元苑、李源)

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