原标题：我国互联网百强企业已全部建立工会

本报北京12月23日电 记者任欢近日从中华全国总工会获悉，自2021年启动新就业形态劳动者入会集中行动以来，全总持续推动2021年度互联网百强企业集中建会，截至目前，美团、京东、网易、唯品会等全国互联网百强企业已全部组建工会，并带动盒马、科大讯飞（上海）、虎牙等一批互联网企业建会。

互联网行业从业人员存在分布广、流动快、年纪轻、思维活、竞争强、差异大、个性化等特点，各级工会普遍将推进互联网百强企业建会作为“一把手”工程，在推动互联网企业建会的同时，立足互联网企业和职工需求特点，坚持以服务促建会，通过上门服务、入企宣讲调研、结对指导共建等方式，因地制宜、一企一策，助力企业纾困、帮助职工解决急难愁盼问题，不断扩大互联网企业工会工作覆盖面。

全总要求各级工会进一步巩固拓展互联网百强企业建会成果，坚持职工需求导向，聚焦互联网企业职工最关心、最直接、最现实的利益问题，把互联网企业工会建成“职工之家”。注重在互联网企业选树劳模工匠，推动已建会互联网企业建立健全职工代表大会、开展集体协商，对涉及超时加班、加班工资支付等纠纷，主动参与争议调解，指导督促互联网企业进一步规范用工管理。

针对互联网企业职工的多样需求，各级工会正积极实施精准贴心服务，建设爱心妈咪屋，提供子女托管服务，举办婚恋交友、心理讲座、疗休养活动等，帮助互联网企业职工拓展交际范围和休养身心。值得关注的是，各地工会致力于帮助解决企业发展中遇到的困难和职工急难愁盼问题。比如，湖北、重庆、四川、贵州等9省（市）总工会扎实开展送清凉、送体检、送疗休养等服务；上海各级工会到互联网百强企业走访调研，落实关爱职工、助推发展举措；江苏省总工会开展苏工暖“新”行动，在贴心服务中使企业和职工认识工会、了解工会；浙江省总工会设立专项资金，连续3年补助250家包括互联网企业（行业）的新业态基层工会；福建省总工会在互联网企业、小微企业职工聚集的园区、街道、社区布点建设共享职工之家，服务职工488万人次。

截至今年6月底，全国已新发展新就业形态劳动者工会会员687万人。下一步，全总将继续深入开展新就业形态劳动者入会集中行动，全力攻坚克难。

(责编：罗知之、陈键)

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